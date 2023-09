Protestan profesores en Corea del Sur por acoso de padres

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Seúl.- Unos 50 mil profesores surcoreanos se manifestaron en Seúl para exigir una mejor protección de sus derechos y destacar lo que llamaron acoso generalizado por parte de padres autoritarios que ha llevado a algunos colegas a quitarse la vida.

Después de que un joven maestro fuera encontrado muerto en un aparente suicidio en julio, las quejas de los maestros de escuelas públicas han aumentado considerablemente sobre el maltrato por parte de padres y estudiantes, así como acusaciones de abuso infantil por disciplinar a los alumnos.

"Preguntar es estar de luto", se leían en algunas de las pancartas expuestas en la protesta, que fue pacífica.

Las medidas legales han sido inadecuadas y los funcionarios del Gobierno se han mostrado pasivos a la hora de proteger a los docentes contra los problemas, dijo una profesora que participó en la manifestación, pero sólo dio su apellido, Lee, para proteger su anonimato.

"Además de las clases, ha habido cargas de trabajo innecesariamente pesadas y quejas excesivas de estudiantes y padres", añadió. "Han sido un problema integral, que he vivivdo a lo largo de mis 15 años de docencia".

Durante los seis años transcurridos hasta junio, alrededor de 100 profesores de escuelas públicas se han suicidado en Corea del Sur. Cincuenta y siete enseñaban en escuelas primarias, según datos del Gobierno.

El Presidente Yoon Suk Yeol ordenó a los funcionarios escuchar las demandas de los docentes y trabajar para proteger sus derechos, dijo su oficina.

Decenas de profesores habían prometido tomar una licencia en protesta el lunes, mientras funcionarios del Gobierno y de la junta escolar se esforzaban por evitar grandes interrupciones en las clases y prometían medidas legales para aumentar la protección.

Aparte de la protesta de Seúl, entre 60 y 70 mil docentes realizaron manifestaciones en otros lugares, estimaron los organizadores.

Las autoridades advirtieron que la acción colectiva de los docentes para interrumpir las clases era ilegal y amenazaron con medidas disciplinarias.

Sin embargo, el sindicato de docentes de Corea del Sur no participó en las manifestaciones del lunes, dijo el grupo que encabeza las protestas, Everyone Together As One.

"Los protegeremos (a los docentes) y haremos cambios para que ningún docente más decida quitarse la vida", señalaron los organizadores de la protesta en un comunicado.

En julio, un maestro de escuela primaria fue encontrado muerto en la escuela después de, según informes, expresar ansiedad por las quejas de un padre sobre una disputa entre estudiantes.

Entre los visitantes al monumento conmemorativo del maestro instalado en una escuela primaria de Seúl se encontraba Jung Chai-jin, de 67 años.

"Estudiaron mucho para ir a escuelas de educación y se convirtieron en maestros porque amaban a los niños", dijo. "¿Y tienen que morir así en el aula?"

Ku Bo-na, un estudiante de quinto grado de otra escuela que también visitó el monumento, dijo: "Los maestros son quienes me hacen crecer, por lo que sería triste si mi profesor falleciera".

Desde entonces, los docentes han realizado vigilias y manifestaciones a nivel nacional cada fin de semana por la muerte, que culminaron con una manifestación el sábado que atrajo a unos 200 mil educadores cerca de la Asamblea Nacional en Seúl.

Corea del Sur tiene la tasa de suicidio más alta entre los países desarrollados, según muestran datos de la Organización Mundial de la Salud y la OCDE, con más de 20 personas por cada 100 mil habitantes que se quitan la vida.

El Ministerio de Educación se ha comprometido a evitar incidentes en los que se castigue a docentes por actividades educativas legítimas y a mejorar la comunicación entre maestros y padres.

"El número de denuncias indiscriminadas de abuso infantil ha ido en aumento, ya que se hacía demasiado hincapié en los derechos de los estudiantes, mientras que los de los profesores no eran respetados", afirmó en un comunicado.

"Apoyaremos a los educadores para que puedan centrarse en la educación, sin preocuparse por recibir denuncias indiscriminadas de abuso infantil".

El ministerio creó el sábado un grupo de trabajo para fortalecer las medidas legales y tomar medidas para garantizar los derechos de los docentes, como no atender llamadas telefónicas de los padres en sus teléfonos personales, pero no dio un plazo específico.