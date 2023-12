Publica Hamas video de rehenes suplicando liberación

Tel-Aviv, Israel.- El brazo armado de Hamas publicó el lunes a través de su cuenta de Telegram un mensaje de video de un minuto en el que aparecían tres ancianos rehenes israelíes suplicando por su liberación.

Un hombre, que se identificó como Haiem Bery, de 79 años, sentado entre otros dos, más o menos de la misma edad, dijo en hebreo a la cámara que estaba retenido con otros rehenes ancianos con enfermedades crónicas, y que todos ellos vivían en condiciones muy duras.

"Somos la generación que construyó los cimientos para la creación de Israel. Somos los que pusimos en marcha las Fuerzas de Defensa de Israel. No entendemos por qué nos han abandonado aquí", dijo.

"Tienen que liberarnos. No importa el costo. No queremos ser víctimas directas de los ataques aéreos militares de las IDF. Libérennos sin condiciones. No nos dejen envejecer aquí".

El vídeo termina con los tres hombres repitiendo la frase al unísono: "No nos dejen envejecer aquí".