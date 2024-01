Publicarán documentos relacionados con Jeffrey Epstein y personalidades famosas

Maggie Astor / New York Times

Nueva York.- Se espera que pronto se publiquen documentos judiciales relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, muchos de los cuales incluirán nombres que habían estado censurados. Figuras prominentes de la derecha están utilizando las revelaciones inminentes como evidencia de irregularidades por parte de los demócratas, a pesar de la falta de información concreta sobre lo que los documentos mostrarán.

La mayoría de los nombres que se harán públicos —actualmente mencionados en los documentos como “desconocidos”— han sido identificados previamente en otros documentos judiciales o en informes periodísticos por haber estado asociados con Epstein.

Epstein, amigo desde hace mucho tiempo de personas poderosas, incluyendo políticos, empresarios y miembros de la realeza, fue acusado de abusar de niñas de tan solo 14 años, llevándolas a casas de su propiedad y pagándoles por actos sexuales. Murió a los 66 años cuando se suicidó en la cárcel en 2019, antes de que pudiera ser juzgado en Manhattan por cargos federales de tráfico sexual, pero su asociada Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 por conspirar con él y sentenciada a 20 años de prisión. Desde entonces, el patrimonio de Epstein ha pagado alrededor de 150 millones de dólares en acuerdos con más de 125 mujeres.

La publicación de los documentos está relacionada con una demanda por difamación contra Maxwell. Esa demanda fue presentada por una de las víctimas de Epstein y Maxwell, Virginia Giuffre. Anteriormente, muchos de los nombres en los documentos estaban sellados, pero un juez de Nueva York dictaminó en diciembre que algunos de ellos podrían ser revelados.

Varios informes de noticias han dicho que el expresidente Bill Clinton estará entre las personas mencionadas, un hecho que los comentaristas conservadores han criticado de manera enérgica, aunque no hay indicaciones de que esté relacionado con acusaciones de conducta indebida, y Giuffre no ha acusado a Clinton de ninguna mala conducta. Su despacho dijo en 2019 que él había volado en el avión privado de Epstein, pero no tenía conocimiento de sus delitos, y un portavoz se refirió a ese comunicado el martes.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, o aquellos con los que fue acusado recientemente en Nueva York”, decía la declaración de 2019, en la que se reconocían viajes y encuentros con Epstein a principios de los años 2000. Agregaba: “No ha hablado con Epstein en más de una década”.

Ser mencionado en los documentos no necesariamente indica que una persona participó o estaba al tanto de las acciones de Epstein o Maxwell, y ya se sabía que Epstein era amigo de Clinton, así como de innumerables otras celebridades y funcionarios, incluido Donald Trump. Aún no se sabe si los documentos dirán algo significativo sobre Clinton u otras personas.

Pero funcionarios y comentaristas de derecha han abordado la próxima revelación sin matices.

“Para algunos de nosotros, no es sorpresa que Bill Clinton sea mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein. Lo dijimos hace mucho tiempo, pero nos etiquetaron de teóricos de la conspiración”, escribió en X la republicana Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia, y agregó: “Los pedófilos deberían estar en la cárcel, no en listas secretas del gobierno”.

El comentario de Greene adoptó la descripción que han utilizado algunas figuras conservadoras sobre los documentos, a los que se refieren como una “lista” de asociados de Epstein, pero según una persona informada sobre dichos documentos, muchos de ellos son declaraciones tomadas de las víctimas de Epstein y documentos judiciales relacionados.

Otros que han destacado los documentos incluyen al comentarista de extrema derecha Benny Johnson; Graham Allen, un realizador de transmisiones de video en directo de derecha, y Brigitte Gabriel, fundadora del grupo antimusulmán ACT for America.

Se espera que un nombre incluido en los documentos sea el del príncipe Andrés, quien en 2022 llegó a un acuerdo en una demanda presentada por Giuffre, en la que lo acusaba de abuso sexual.