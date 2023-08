¿Qué dicen los candidatos de EU sobre el aborto?

Washington DC, Estados Unidos.- Un año después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocara el derecho federal al aborto, el tema ha dominado en ocasiones la discusión entre los republicanos que buscan la nominación presidencial en 2024 y seguramente estará en la lista de temas durante el primer debate de campaña del Partido Republicano el miércoles en Milwaukee.

Parte de la división entre los candidatos ha surgido en torno a si debería haber una prohibición nacional de la práctica, y después de cuántas semanas, ahora que los jueces han devuelto el debate específico sobre la legalidad del aborto a los estados.

Dale un vistazo de cómo se está desarrollando el tema del aborto entre los candidatos republicanos y demócratas:

REPUBLICANOS

DONALD TRUMP

El ex Presidente, actualmente el principal candidato del Partido Republicano, a menudo ha evitado abordar el tema del aborto, incluso cuando los republicanos de todo el país han celebrado la decisión de la Corte Suprema.

En abril, un importante grupo antiaborto criticó a Trump por este tema, diciendo que su argumento de que las restricciones al aborto deben dejarse en manos de los estados individuales, no del Gobierno federal, es una “posición moralmente indefendible para un candidato presidencial autodenominado como pro vida“.

El grupo Susan B. Anthony Pro-Life America ha afirmado que no respaldaría a ningún candidato a la presidencia que no apoyara al menos una prohibición federal del aborto a las 15 semanas.

Trump, quien se ha autodenominado “el Presidente más pro-vida en la historia estadounidense”, ha señalado su exitosa nominación de tres jueces conservadores, una acción que inclinó la Corte hacia una mayoría conservadora que revocó Roe v. Wade.

A principios de este año, calificó como “demasiado severa” una medida promulgada por su compañero contendiente, el Gobernador Ron DeSantis, que prohibiría los abortos en Florida después de seis semanas de embarazo.

RON DESANTIS

Durante el periodo de DeSantis como Gobernador, Florida aprobó una prohibición del aborto después de las seis semanas de embarazo. Sin embargo, Ron, quien se declara “pro vida”, ha sugerido que los estados individuales deberían decidir sobre el tema, y agregó en una entrevista reciente que está “compitiendo para lograr cosas que sé que puedo llevar a cabo”.

Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, criticó a DeSantis por no respaldar una prohibición nacional del procedimiento, calificando la posición de DeSantis como “inaceptable” mientras se postula para Presidente.

MIKE PENCE

El ex Vicepresidente apoya una prohibición federal del aborto a las seis semanas, antes de que muchas mujeres siquiera se den cuenta de que están embarazadas.

Además, ha abogado por retirar del mercado una de las dos píldoras para el aborto ampliamente utilizadas, un medicamento con un historial de seguridad mejor que el viagra y la penicilina. Dando cuenta de que tal posición podría ser vista como demasiado extrema en una elección general, ningún otro candidato presidencial importante se ha unido a su llamado.

En una reciente entrevista con Associated Press, Pence fue aún más lejos al afirmar que el aborto debería ser prohibido, incluso cuando se considere que un embarazo no es viable. Tal estándar obligaría a las mujeres a llevar los embarazos a término incluso cuando los médicos hayan determinado que no hay posibilidad de que el bebé sobreviva fuera del útero

A principios de este mes, mientras recorría la Feria Estatal de Iowa, Pence dijo que esperaba utilizar el debate como una oportunidad para criticar a Trump y DeSantis por no insistir en una prohibición nacional del aborto.

TIM SCOTT

El senador de Carolina del Sur ha expresado durante mucho tiempo su oposición al aborto, prometiendo que como Presidente “firmaría la legislación pro vida más conservadora que puedas llevar a mi escritorio”.

Ha señalado su apoyo a una prohibición federal de la práctica a partir de las 12 semanas y también respalda un proyecto de ley patrocinado por el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, que prohibiría los abortos a nivel nacional después de las 15 semanas.

En 2021, Scott también co-patrocinó una legislación que habría establecido un derecho constitucional a la vida desde “el momento de la fertilización”.

NIKKI HALEY

Haley, la única mujer en el campo del Partido Republicano, prometió en mayo que firmaría una prohibición federal del aborto si fuera elegida Presidenta.

Sin embargo, Haley no ha especificado un plazo concreto después de cuántas semanas cree que el aborto debería ser ilegal, señalando que sería muy improbable aprobar una medida así sin más republicanos en el Congreso y abogando por un “consenso” en torno al tema. Ha dicho que “absolutamente” firmaría una prohibición federal de 15 semanas.

La ex Gobernadora de Carolina del Sur y Embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas dijo que “nadie ha sido sincero” acerca de lo difícil que podría ser lograr una prohibición en un Gobierno federal dividido.

El portavoz de la campaña de Haley, Ken Farnaso, dijo en junio que ella firmaría “legislación pro-vida que incluya excepciones por violación, incesto y para salvar la vida de la madre”, lo que sugiere que podría oponerse a una excepción para embarazos inviables, pero se negó a aclararlo.

Como Gobernadora, Haley firmó una prohibición del aborto después de unas 20 semanas. Esa ley sigue en vigor mientras una prohibición de seis semanas, aprobada por los legisladores estatales, está siendo impugnada en los tribunales.

VIVEK RAMASWAMY

El adinerado empresario de biotecnología y autor de “Woke, Inc.” ha dicho que no respaldaría una prohibición federal del aborto porque “el Gobierno federal debería mantenerse al margen”. Ha expresado su apoyo a los estados que han aprobado prohibiciones de seis semanas.

Al igual que algunos otros aspirantes, ha abogado por más políticas que fomenten la adopción y una mejor atención infantil.

CHRIS CHRISTIE

El ex Gobernador de dos mandatos de Nueva Jersey ha argumentado que el tema del aborto debería ser abordado a nivel estatal, no a nivel federal.

En un foro público de CNN, Christie dijo que “el Gobierno federal no debería involucrarse a menos que haya un consenso en todo el país con los 50 estados tomando sus propias decisiones sobre lo que debería ser”.

Cuando buscaba un cargo local en la década de 1990, Christie se identificó como “pro elección”, afirmando que cambió su posición después de escuchar los latidos del corazón de su hija a las 13 semanas de gestación.

Como Gobernador, vetó millones de dólares en fondos estatales para Planned Parenthood y otras clínicas de planificación familiar. Antes de la decisión de la Corte Suprema que revirtió Roe, Christie se reunió con Dannenfelser y otros gobernadores republicanos para discutir el tema y cómo podría desarrollarse a nivel estatal.

ASA HUTCHINSON

El ex Gobernador de dos mandatos de Arkansas ha dicho que el tema del aborto debería permanecer en manos de los estados, a menos que haya una supermayoría republicana en el Congreso.

Como Gobernador en 2021, Hutchinson firmó una prohibición casi total del aborto que no incluía excepciones por violación e incesto.

DOUG BURGUM

En abril, el ex Gobernador de dos mandatos de Dakota del Norte firmó una de las leyes antiaborto más estrictas del país. La medida permitiría el aborto hasta las seis semanas de gestación en casos de violación o incesto, o emergencias médicas. Después de ese plazo, no se permiten excepciones aparte de algunas emergencias médicas, como embarazos ectópicos.

Burgum ha afirmado en su mayoría que el tema del aborto debería ser decidido por los estados y ha indicado que no respaldaría una prohibición federal.

LARRY ELDER

El locutor conservador de programas de radio se opone al aborto pero ha dicho que no respaldaría una prohibición federal.

PERRY JOHNSON

El empresario se describe a sí mismo como “pro-vida”. Cuando se postuló para Gobernador de Michigan en 2022, Johnson dijo a los periodistas “dos errores unidos no hacen algo ‘correcto'” cuando se le preguntó si descartaría prohibir el aborto en casos de agresión sexual.

FRANCIS SUAREZ