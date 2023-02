¿Qué es el tratado nuclear que suspendió Rusia?

Moscú, Rusia.- El Presidente Vladimir Putin anunció este martes (21/02/23) que Rusia suspenderá su cumplimiento del tratado New START con Estados Unidos, un golpe al acuerdo más reciente que limita sus arsenales nucleares y que pone bajo tensión a EU.

¿Qué es el tratado New Start?

El tratado New START fue firmado por el entonces Presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo ruso Dmitri Medvedev en 2010, el cual limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar Estados Unidos y Rusia.

El acuerdo entró en vigor en 2011 y se prorrogó en 2021 por cinco años más después de que Joe Biden asumiera el cargo. También permite que los inspectores de EU y Rusia se aseguren de que ambas partes cumplan con el tratado.

Según el acuerdo, Moscú y Washington se comprometen a desplegar no más de mil 550 ojivas nucleares estratégicas y un máximo de 700 misiles y bombarderos de largo alcance.

Cada lado puede realizar hasta 18 inspecciones de sitios de armas nucleares estratégicas cada año para asegurarse de que el otro no haya violado los límites del tratado.

Sin embargo, las inspecciones en virtud del acuerdo se suspendieron en marzo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Las conversaciones entre Moscú y Washington sobre la reanudación de las inspecciones debían tener lugar en noviembre pasado en Egipto, pero Rusia las pospuso y ninguna de las partes fijó una nueva fecha.

¿Rusia había amenzado con retirarse antes?

Rusia dijo a principios de este mes que quería preservar el tratado, a pesar de lo que llamó un enfoque destructivo de Estados Unidos para el control de armas.

Rusia y Estados Unidos representan juntos alrededor del 90 por ciento de las ojivas nucleares del mundo, y ambas partes han enfatizado que la guerra entre potencias nucleares debe evitarse a toda costa.

Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania ha empujado a los dos países más cerca de una confrontación directa que en cualquier otro momento en los últimos 60 años.

Estados Unidos ha acusado a Rusia de violar el tratado al no permitir inspecciones en su territorio, mientras que Moscú ha advertido que la determinación de Occidente de “derrotar” a Rusia podría frenar la renovación del tratado cuando expire en 2026.

¿Qué pasa ahora?

Rusia dijo el año pasado que el peligro de un conflicto nuclear era real y no debía subestimarse, pero que debía evitarse a toda costa.

Tanto EU como Rusia tienen controles para garantizar que sus misiles nucleares no se puedan usar accidentalmente, después de años de tensión durante la Guerra Fría que llevaron a algunos casi accidentes.

Sin embargo, los temores de una confrontación nuclear han aumentado desde la invasión de Ucrania. Putin le recordó al mundo el tamaño y el poder del arsenal de Moscú y dijo que está listo para usar todos los medios necesarios para defender la “integridad territorial” de Rusia.

¿Cómo reaccionará EU?

Ahora dependerá de la Administración Biden decidir cómo reaccionar, si continúa cumpliendo con el tratado. El Secretario de Estado Antony Blinken calificó la medida rusa de “profundamente desafortunada e irresponsable”.

“Observaremos atentamente para ver qué hace realmente Rusia”, dijo. “Por supuesto, nos aseguraremos de que, en cualquier caso, estemos en una postura adecuada para la seguridad de nuestro propio país y la de nuestros aliados”.

El mes pasado, el Departamento de Estado informó que no podía certificar que Rusia cumplía con el New START debido a su negativa a permitir inspectores in situ el año pasado. Ahora que el tratado ha sido rechazado por completo por Rusia, existe el riesgo de una acumulación de armas.