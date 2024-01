¿Qué es la CIJ, la corte que juzga a Israel por 'genocidio'?

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Israel está sentado en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, acusado de genocidio en Gaza. Aquí los detalles sobre el tribunal.

¿Qué es la CIJ?

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Países Bajos, empezó a funcionar en 1946, resuelve casos entre naciones, a menudo disputas fronterizas o desacuerdos sobre la interpretación de tratados internacionales.

El tribunal fue establecido por la carta fundacional de Naciones Unidas en 1945 para resolver disputas entre sus estados miembros.

¿CIJ O CPI?

La Haya se hace llamar la ciudad internacional de la paz y la justicia. No sólo alberga la sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sino también la de la Corte Penal Internacional (CPI). Las dos cortes tienen distintos mandatos.

La CPI fue creada en 2002 con el objetivo de acabar con la impunidad mundial por atrocidades. Su objetivo es hacer rendir cuentas a individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La CPI tiene una investigación en curso sobre el conflicto entre Israel y los palestinos, que se remonta a la última guerra en Gaza. Hasta ahora no ha emitido ninguna orden de arresto. Israel señala que la CPI no tiene jurisdicción debido a que los palestinos no pertenecen a un Estado independiente y soberano.

Israel no es una nación miembro de la CPI y no reconoce su jurisdicción.

¿Qué sucede en el caso de genocidio?