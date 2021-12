'Que mejor me quiten la vida', dice trailero condenado a 110 años

El caso de Rogel Aguilera-Mederos sigue causando polémica en los Estados Unidos, pues miles de personas han considerado injusta la sentencia de 110 años tras un accidente vial donde se quedó sin frenos.

El incidente sucedió en la autopista Interestatal 70 en Lakewood, Colorado, en 2019, matando a cuatro personas e hiriendo a varias más.

"Yo soy responsable de lo ocurrido, pero no fue intencional", dijo el joven de 25 años de edad originario de Cuba, quien además mandó condolencias a las familias de las víctimas.

Aguilera también comentó para la cadena Univisión que "él preferiría estar muerto".

¿Por qué no me quitan la vida?", dijo desde la prisión.

Por su parte, su madre entre sollozos indicó que "todavía no pueden creer por lo que están pasando".

"Lloro mucho todas las noches, pienso mucho en él, es un hijo muy bueno", señaló.

Abogados critican la sentencia de Rogel Aguilera

Los cargos por los que fue condenado incluyen cuatro de homicidio vehicular, lo que ha generado críticas de expertos en leyes.

"La verdad es una gran injusticia y espero que nuestra comunidad se una y sea más unida con la comunidad afroamericana para poyar a este joven y sacarlo adelante", agregó el abogado Sergio García para Primer Impacto.

Añadió:

"Mi esposa y yo estamos dispuestos a pagar un abogado de apelaciones para que pueda ayudar a este muchacho y que tenga un veredicto justo".

Actualmente ya hay un movimiento que incluye protestas para llamar la atención sobre el caso.

En octubre pasado, el jurado estuvo de acuerdo con la fiscalía, sosteniendo que Aguilera había tomado “numerosas malas decisiones”, incluyendo no revisar los frenos antes de ingresar a la carretera y no salir de la carretera cuando quedó claro que los frenos ya no funcionaban.