¿Qué revelan los Pandora Papers?

Ciudad de México.- Cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, celebridades, líderes religiosos y narcotraficantes han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en playas, yates y otros activos durante los últimos 25 años, según una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos a partir de 14 firmas distintas en todo el mundo.

La investigación se llama Pandora Papers (Papeles de Pandora) porque los hallazgos arrojan luz sobre los acuerdos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y de cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos que en conjunto valen billones de dólares.

Esto es lo que revela la filtración sobre personajes poderosos en México y el mundo.

¿QUÉ SON LOS PANDORA PAPERS?

Los Papeles de Pandora son un proyecto precedido por uno similar publicado en 2016 y al que se llamó los “Papeles de Panamá”, compilado por el mismo grupo periodístico.

La investigación fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) e involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian, la BBC, el País y The Guardian. Se basa en la filtración de unos 11.9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.

Es la filtración más grande de este tipo de datos.

La investigación se realizó durante dos años e incluyó el análisis de los documentos, correos electrónicos y otros datos. La filtración incluye actas de constitución, registros de accionistas, pasaportes y más archivos.

Según El País, hay unas 27 mil compañías señaladas y casi 30 mil beneficiarios. Y, Argentina es el país de Latinoaméica con más beneficiarios finales.

¿QUIÉNES APARECEN?

Según la investigación, hay unos 3 mil mexicanos implicados en el uso de paraísos fiscales.

Destacan de este grupo el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, los millonarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala, la esposa del titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, Julia Abdala, y el senador morenista Armando Guadiana.

Hay más de 330 políticos en funciones y retirados que han sido identificados como beneficiarios de las cuentas secretas, entre ellos están 3 presidentes en activo de Latinoamérica ( Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador, y Luis Abinader, de República Dominicana) y 11 ex mandatarios de la región.

También están el Rey jordano Abdalá II, el ex Primer Ministro británico Tony Blair, el Primer Ministro checo Andrej Babis, el Presidente keniano Uhuru Kenyatta, y ex socios del Primer Ministro paquistaní Imran Khan y del Mandatario ruso Vladimir Putin.

En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de mil empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.

Los multimillonarios identificados en el reporte incluyen al magnate turco de la construcción Erman Ilicak y a Robert T. Brockman, exdirector general del fabricante de software Reynolds & Reynolds.

Entre las personalidades expuestas figuran la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE LA INVESTIGACIÓN?

Aunque no es ilegal abrir una “offshore”, una empresa con sede en un país diferente al que reside el propietario, muchas veces se utilizan para evadir las responsabilidades fiscales.

Generalmente, se trata de empresas fantasma, sin sedes ni empleados, y se crean en lugares conocidos como paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son lugares cuya industria es atraer la creación de sociedades mercantiles y buscan atraer a inversionistas con un bajo cobre de impuestos y tratos de confidencialidad en los registros.

En este sentido, las empresas fantasma se hacen pasar por los dueños del dinero en cuestión, mientras que los reales beneficiarios no se conocen. Además, suelen haber empresas en un país dueñas de empresas en otros lugares, que a su vez son las dueñas de los activos, lo que hace muy difícil llegar a los beneficiarios.

Según estudios recientes, entre 2017 y 2019, cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial se encontraba en compañías “offshore” y América Latina pierde unos millones de dólares en impuestos cada año debido a este tipo de sociedades, de acuerdo con El País.

En particular, México pierde al año 8 mil 250 millones de dólares debido a las “offshore”.

EL CASO SCHERER IBARRA

De acuerdo con la investigación, en 2017, Julio Scherer Ibarra, quien renunció a principios de septiembre como consejero jurídico del Gobierno de Presidente Andrés Manuel López Obrador, era el único propietario de una empresa en Las Islas Vírgenes Británicas, según la investigación. La compañía, 3202 Turn Ltd, tenía activos de dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado.

Además, en Florida hay una compañía con el mismo nombre que es propietaria de un departamento lujoso con vista al Mar en Miami. Este inmueble fue comprado en 2006 por 1.2 millones de dólares y según el registro oficial del condado de Miami Dade, los impuestos de vivienda los pagó Scherer entre 2013 y 2016.

La empresa en Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer entró al Gobierno mexicano, pero la de Florida sigue siendo propietaria del departamento.

Scherer aclaró a El País que las operaciones ocurrieron cuando él no era funcionario público.

EL CASO ARGANIS

En el caso de Jorge Arganis, el Secretario de Comunicaciones y Transportes aparece como propietario de una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas que tiene el nombre de Desbond Finance Limited.

Según El País, Arganis reconoció su participación en la empresa, pero aseguró que los recursos eran de su “ejercicio profesional en el sector privado” y que no había recuperado su inversión.

El funcionario no aclaró si seguía vinculado a la compañía, y tampoco incluyo esos activos en su declaración patrimonial de funcionario público.

POLÍTICOS INVOLUCRADOS