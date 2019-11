¿Qué sigue en el juicio político de Donald Trump?

Apenas por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha emprendido una pesquisa para concretar un juicio político a un mandatario. Las comisiones de la Cámara Baja intentan determinar si el Presidente Donald Trump violó su juramento en el cargo por haber solicitado a un país extranjero que investigara a un contrincante político.

A continuación presentamos una breve síntesis de los hechos más recientes:

LO QUE USTED NECESITA SABER

Los demócratas lograron el pasado jueves 31 de octubre que se aprobaran en la Cámara de Representantes, en una sesión marcadamente dividida, las normas básicas de su pesquisa para el juicio político, en la primera votación formal en esa instancia legislativa relacionada con una disputa que podría extenderse al año electoral 2020.

Un ex alto funcionario de la Casa Blanca testificó el jueves en la pesquisa de la cámara baja que no vio nada ilegal en la conversación telefónica de Trump con el mandatario ucraniano, hecho en el que se centra la pesquisa impulsada por los demócratas.

Sólo dos demócratas no cerraron filas con sus correligionarios y se opusieron a la resolución de la Cámara de Representantes que establece las normas básicas para la indagación con miras al juicio político: el nuevo Representante Jeff Van Drey y el experimentado Representante Collin Peterson, que ha cumplido 15 periodos. Ambos se quejaron de que hasta ahora el proceso ha sido excesivamente partidista y ha exacerbado el divisionismo en el país.

¿QUÉ PASOS ESTABLECE LA RESOLUCIÓN?

La medida autoriza a los comités a continuar sus investigaciones de juicio político y establece procedimientos y normas para las audiencias públicas, incluida la emisión de citaciones y el interrogatorio de testigos.

Por otro lado, la resolución sienta las bases para dos fases del proceso:

En la primera, el Comité de Inteligencia, que ha estado celebrando audiencias a puerta cerrada sobre las interacciones de Trump con Ucrania, llevará a cabo audiencias abiertas antes de emitir un informe y trasladar sus hallazgos al Comité Judicial.

En la segunda, el Comité Judicial podría buscar evidencias adicionales y celebrar sus propias audiencias, en las que el equipo legal de Trump podría participar. Al concluir su investigación, el comité podría recomendar uno o más artículos de juicio político.

¿QUÉ SIGUE?

Robert Blair, colaborador del Presidente y asesor de Mick Mulvaney, jefe de despacho interino de la Casa Blanca, tiene previsto comparecer este viernes.

CIFRAS IMPORTANTES

En la primera votación en la Cámara de Representantes relacionada con el juicio político, dos demócratas rompieron filas y votaron contra la medida. Ambos representan a distritos en los que Trump ganó en 2016: Peterson, del séptimo distrito de Minnesota, donde el Presidente ganó por casi 31 puntos porcentuales; y Van Drew, del segundo distrito de Nueva Jersey, en el que el mandatario logró ventaja de casi cinco puntos.

LA MAYORÍA APOYA JUICIO CONTRA TRUMP

La mayoría de los estadounidenses aprueba la investigación de juicio político al Presidente Donald Trump, más que quienes están en contra, si bien sólo aproximadamente un tercio de ellos considera que la pesquisa debería ser una de las máximas prioridades del Congreso, de acuerdo con un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Ese sólido respaldo, en su caso, podría servir como una advertencia para la Casa Blanca y la campaña de reelección de Trump, que han insistido que el hecho de buscar el juicio político terminaría siendo un punto débil para los demócratas rumbo a las elecciones presidenciales de 2020.

No obstante, los resultados de la encuesta también presentan algunas alertas para los demócratas: la mayoría de la gente considera que los integrantes de la Cámara de Representantes actúan principalmente por motivos políticos en lugar de hacerlo como un deber, mientras investigan las relaciones del Presidente con Ucrania y si el mandatario abusó de su poder o puso en riesgo la seguridad nacional al tratar de presionar al país europeo a ofrecer elementos que le jugarían en contra a un rival político de Trump: Joe Biden.

Y las evaluaciones del desempeño del Presidente generalmente se han mantenido estables a pesar de que la investigación se ha revelado a ritmo acelerado.

En general, 47 por ciento dijo apoyar la pesquisa de juicio político, mientras que 38 por ciento la desaprueba. Al igual que la mayoría de las evaluaciones a Trump y Washington, las opiniones sobre el juicio político están marcadamente polarizadas. Una vasta mayoría de demócratas aprueba la investigación, incluyendo un 68 por ciento que la aprueba categóricamente.

Entre ellos se encuentra Sandra Shrewsbury, de 70 años y residente de Greencastle, Indiana. Ella considera que el juicio político a Trump debió hacerse desde hace mucho tiempo. “Realmente me preocupa este país si esto no se detiene”, dijo ella respecto al periodo de Trump al frente del Gobierno.

La encuesta AP-NORC a 1.075 adultos fue realizada del 24 al 28 de octubre usando una muestra trazada por AmeriSpeak Panel con base en probabilidad, de NORC, y la cual está diseñada para ser representativa de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 4,1 puntos porcentuales. Los encuestados fueron seleccionados primeramente al azar usando métodos de muestreo con base en direcciones y posteriormente fueron entrevistados vía internet o telefónica.