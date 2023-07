¿Qué sigue para Hunter Biden, hijo del Presidente de EU?

El desmoronamiento del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden ha llevado su caso criminal a aguas inciertas y ha proporcionado nueva munición a los críticos republicanos en el Congreso, mientras continúan con las investigaciones sobre el hijo menor del Presidente.

Se suponía que Biden se declararía culpable el miércoles de cargos menores por no pagar impuestos. Pero la jueza del Distrito de Estados Unidos, Maryellen Noreika, en Delaware, frenó la declaración de culpabilidad después de plantear preocupaciones durante una audiencia de varias horas sobre la estructura y los términos del acuerdo, y otro trato que le permitiría evitar el enjuiciamiento por un cargo relacionado con armas si cumple ciertas condiciones.

Los acuerdos de culpabilidad se negocian cuidadosamente entre los abogados defensores y los fiscales a lo largo de semanas o meses, y es inusual, especialmente en casos de alto perfil, que los jueces no los aprueben. Pero la audiencia del miércoles reveló que, aparentemente, las dos partes no estuvieron de acuerdo en el alcance del acuerdo en torno a una cláusula de no enjuiciamiento por delitos distintos al cargo relacionado con armas.

Te mostramos un resumen que sucede en el caso penal y qué sigue para las investigaciones sobre Biden en el Congreso:

¿Qué sucede ahora en el Tribunal?

Noreika, una designada del ex Presidente Donald Trump, les pidió a ambas partes que presenten argumentos por escrito abordando sus inquietudes dentro de los próximos 30 días. Entre otras cosas, Noreika cuestionó una disposición en el acuerdo sobre el cargo relacionado con armas, que según ella habría creado un papel para ella donde determinaría si él violaba los términos. Los abogados dijeron que querían que ella actuara como una investigadora neutral para determinar si se producía una violación, pero Noreika afirmó que esa es responsabilidad del Departamento de Justicia, no del juez.

Los abogados de Hunter Biden y el Departamento de Justicia también discreparon sobre el alcance de la inmunidad otorgada por el acuerdo con respecto a futuros enjuiciamientos. Un fiscal dijo el miércoles que su investigación estaba en curso y que el acuerdo lo protegía solo de ciertos delitos en un cierto período de tiempo. Los abogados de Hunter Biden afirmaron que era más amplio que eso. Después de intensas negociaciones en la sala del tribunal, ambas partes parecieron ponerse de acuerdo en una cláusula de no enjuiciamiento más limitada.

Ahora los abogados de Biden y los fiscales continuarán las negociaciones para ver si pueden rescatar el acuerdo de una manera que satisfaga a la jueza.

“Van a tener que regresar y descubrir cómo pueden llegar a un acuerdo en términos de la declaración de culpabilidad, y tienen que ponerse de acuerdo, lo que está claro que no tienen aquí”, dijo Jessica Tillipman, decana asociada de estudios de derecho de contratación gubernamental en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

“Así que creo que veremos un esfuerzo renovado, o simplemente colapsará”.

La jueza puede finalmente aceptar el acuerdo propuesto o rechazarlo. Si el acuerdo se desmorona por completo, Hunter Biden podría enfrentar un juicio en última instancia.

La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el jueves que el Presidente Joe Biden no perdonaría a su hijo.

¿Evitará el tiempo en prisión?

Incluso si la jueza finalmente acepta el acuerdo de culpabilidad, tendrá la última palabra sobre si cumple tiempo tras las rejas. Los fiscales han dicho que recomendarán libertad condicional, pero la jueza puede decidir no seguir esa recomendación. Los dos cargos fiscales conllevan hasta un año de prisión. Y la jueza sugirió el miércoles que era demasiado pronto para decir si está dispuesta a aprobar la libertad condicional.

“No puedo predecir hoy si esa sería una sentencia adecuada o no”, dijo Noreika.

“No puedo decir si aceptaré la recomendación de sentencia o si una sentencia diferente sería más apropiada”.

¿Qué está sucediendo en el Congreso?

El colapso del acuerdo de culpabilidad del joven Biden el miércoles fue recibido con alegría por los republicanos de la Cámara de Representantes que buscan vincularlo a él y sus cuestionables negocios con su padre. Los republicanos ya habían criticado el acuerdo como un “trato favorable”.

“El juez hizo lo obvio, pausaron el acuerdo de culpabilidad, así que creo que eso fue un progreso”, dijo el miércoles el representante James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara.

“Creo que esto le agrega credibilidad a lo que estamos haciendo”.

Agregó que esto solo impulsará su investigación para obtener respuestas “sobre lo que la familia hizo y qué nivel de participación tuvo el Presidente”.

Comer ha estado investigando los lazos financieros y las transacciones de Hunter Biden desde que asumió la presidencia del comité en enero. El legislador de Kentucky ha obtenido miles de páginas de registros financieros de varios miembros de la familia Biden a través de citaciones al Departamento del Tesoro y diversas instituciones financieras.

El mes pasado, poco después de que Hunter Biden llegara a un acuerdo con el Gobierno, Comer se unió a dos presidentes de comités poderosos para iniciar una investigación más amplia sobre las afirmaciones de dos agentes del IRS que afirmaban que el Departamento de Justicia interfirió indebidamente en el caso de varios años.

El agente especial supervisor del IRS, Greg Shapley, y un segundo agente, Joe Ziegler, testificaron ante el Congreso la semana pasada que había un patrón de “retardo intencionado en los pasos de la investigación” contra Hunter Biden, incluso durante la Administración Trump en los meses previos a las elecciones de 2020 que Biden ganó.

Una de las afirmaciones más detalladas fue que el Fiscal de los Estados Unidos David Weiss en Delaware, el fiscal federal que lideró la investigación, solicitó el estatus de consejero especial para llevar los casos fiscales contra Hunter Biden en jurisdicciones fuera de Delaware, incluyendo el Distrito de Columbia y California, pero se le negó.

Weiss y el Departamento de Justicia han negado esto, diciendo que tenía “plena autoridad” y nunca buscó presentar cargos en otros estados. A pesar de las negaciones, los republicanos continúan avanzando con sus investigaciones, pidiendo a Weiss que comparezca y testifique sobre el caso directamente. El Departamento de Justicia ha ofrecido que el fiscal comparezca ante los legisladores después del receso de agosto.