Quería Trump disparar misiles contra México. Ahora G.O.P. quiere enviar tropas

The New York Times

The New York Times

El impulso republicano para usar la fuerza militar en México contra los cárteles de la droga comenzó en la Casa Blanca de Trump. Tiene planes para hacer realidad la idea en 2025.

La primera vez que Donald Trump habló en privado de disparar misiles a México para acabar con los laboratorios de droga, por lo que recuerdan sus antiguos ayudantes, fue a principios de 2020.

Y la primera vez que esos comentarios se hicieron públicos fue cuando su segundo secretario de Defensa, Mark T. Esper, escribió en sus memorias que Trump se lo había planteado y le había preguntado si Estados Unidos podría hacer que pareciera que el responsable era otro país. Esper calificó la idea de ridícula.

Sin embargo, en lugar de condenar la idea, algunos republicanos celebraron públicamente la noticia de que el Sr. Trump había querido utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga en suelo mexicano - y sin el consentimiento del gobierno de México. La idea de Trump de una intervención militar al sur de la frontera ha pasado rápidamente de ser una fantasía del Despacho Oval a algo parecido a la doctrina del Partido Republicano.

En la campaña presidencial y en el escenario del debate del G.O.P. en California la semana pasada, casi todos los candidatos republicanos han defendido versiones de un plan para enviar tropas estadounidenses de Operaciones Especiales a territorio mexicano para matar o capturar a miembros de los cárteles de la droga y destruir sus laboratorios y centros de distribución.

En el Capitolio, los legisladores republicanos han redactado una amplia autorización para el uso de la fuerza militar contra los cárteles - haciéndose eco de los poderes de guerra que el Congreso dio al ex presidente George W. Bush antes de las invasiones de Afganistán e Irak. También han presionado para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una idea relacionada con la que el Sr. Trump coqueteó como presidente, pero se echó atrás después de que México se opusiera acaloradamente. Ahora, si Trump vuelve a la Casa Blanca en 2025, se ha comprometido a impulsar la designación y a desplegar tropas de operaciones especiales y fuerzas navales para, según sus propias palabras, declarar la guerra a los cárteles.

La atracción del Partido Republicano por buscar una solución militar al problema de las drogas es un recordatorio de que el G.O.P. -a pesar de su giro populista hacia el anti-intervencionismo en los años de Trump y el crecimiento de una facción que se opone a armar a Ucrania contra la invasión de Rusia- todavía llega a la fuerza armada para hacer frente a algunos problemas complejos e intratables. El propio Trump ha sido una especie de contradicción andante en lo que respecta al uso de la fuerza en el extranjero, ya que alternativamente quiere retirar la participación de Estados Unidos en el extranjero y amenaza con lanzar bombas sobre enemigos como Irán.

Los planes han indignado a las autoridades mexicanas. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado las propuestas como indignantes e inaceptables. Hace más de un siglo que Estados Unidos no envía personal militar a México sin el consentimiento del gobierno mexicano.

México tiene una amarga historia con la injerencia estadounidense: Gran parte del suroeste de Estados Unidos formaba parte de México antes de que Estados Unidos lo tomara por la fuerza a mediados del siglo XIX. A día de hoy, México no suele permitir que agentes estadounidenses armados lleven a cabo operaciones en su territorio, a diferencia de otros países latinoamericanos que han aceptado realizar operaciones conjuntas con la Administración para el Control de Drogas y han invitado al gobierno estadounidense a ayudar a formar, equipar y asistir a sus propias fuerzas de seguridad.

Los analistas también han advertido sobre la posibilidad de que la acción militar cause importantes daños económicos. Los planes podrían romper la relación de Estados Unidos con México, su mayor socio comercial, y recortar otros tipos de cooperación, como la detención y extradición de delincuentes y los esfuerzos de México para disuadir a los migrantes de intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Algunos republicanos ven la amenaza de enviar al ejército a México como una herramienta de negociación para obligar a los funcionarios mexicanos a ponerse agresivos con los cárteles.

En general, el derecho internacional prohíbe a un país el uso de la fuerza militar en suelo soberano de otra nación sin su consentimiento, salvo con el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en casos de legítima defensa. Pero Estados Unidos ha adoptado la postura de que puede usar la fuerza de forma unilateral y legal en territorio de otra nación si su gobierno no puede o no quiere suprimir una amenaza no estatal que emane de ella, como la amenaza de un grupo terrorista.

Los republicanos han descrito las redes criminales mexicanas de narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional, y algunos han calificado el fentanilo de arma de destrucción masiva.

Los estadounidenses gastan miles de millones de dólares al año en cocaína, heroína y otras drogas ilegales. Durante décadas, el mercado negro creado por esa demanda ha sido abastecido en gran medida por operaciones delictivas de contrabando a través de los 3.000 kilómetros de frontera con México. Pero el auge del fentanilo -un opioide sintético potente y de acción rápida que puede fabricarse a bajo coste a partir de sustancias químicas- ha creado una crisis. El fentanilo se ha relacionado con más de dos tercios de las casi 110.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado, y los legisladores de ambos partidos buscan desesperadamente soluciones.

También ha aumentado la frustración con el gobierno mexicano, cuyo presidente ha abogado por una política de "abrazos, no balas" para hacer frente a la delincuencia relacionada con las drogas, después de que las medidas enérgicas contra los líderes de los cárteles por parte de anteriores administraciones desembocaran en una violencia generalizada. Los cárteles, que se asemejan a organizaciones paramilitares de alta tecnología, se han hecho con el control de amplias zonas de México y han corrompido a muchos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden.