¿Quién era el líder del Estado Islámico?

Nueva York, EU.- Abu Bakr al-Baghdadi, el enigmático líder del grupo autodenominado Estado Islámico, que transformó un movimiento insurgente en una red terrorista global que atrajo a decenas de miles de reclutas de 100 países, murió a los 48 años.

Su muerte fue anunciada el domingo por el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que al-Baghdadi detonó un chaleco suicida durante una redada en el noroeste de Siria por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos este fin de semana. Trump dijo que las pruebas preliminares confirmaron su identidad.

No hubo una confirmación inmediata de los medios de comunicación del grupo terrorista, que generalmente se apresura a reclamar ataques, pero generalmente tarda más en confirmar la muerte de sus líderes.

Hijo de una familia sunita del distrito iraquí de Samarra, al-Baghdadi utilizó su fervor religioso, el odio hacia los no creyentes y el poder de Internet en el camino que lo catapultó al escenario mundial. Mandó a una organización que en su territorio de máximo control del tamaño de Gran Bretaña, desde donde dirigió e inspiró actos de terror en más de tres docenas de países.

Al-Baghdadi era el jefe terrorista más buscado del mundo, el objetivo de una recompensa de 25 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos. Su muerte siguió a una cacería internacional de un año que consumió los servicios de inteligencia de múltiples países y abarcó dos administraciones presidenciales de los Estados Unidos.

Al-Baghdadi evadió la captura durante casi una década recurriendo a una serie de medidas de seguridad extremas, incluso cuando se reunió con sus asociados más confiables.

"Incluso me obligaron a quitarme el reloj de pulsera", contó Ismail al-Ithawy, un importante asistente de Bagdad que fue capturado el año pasado. Habló desde una cárcel en Irak, donde fue sentenciado a muerte.

Después de ser despojados de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares y cámaras, al-Ithawy y otros recordaron que los vendaron, los cargaron en los autobuses y los condujeron durante horas a un lugar desconocido. Cuando finalmente se les permitiera quitarse las vendas de los ojos, encontrarían a al-Baghdadi sentado delante de ellos.

Gran parte del mundo se enteró de al-Baghdadi en 2014, cuando sus hombres invadieron un tercio de Irak y la mitad de la vecina Siria y declararon el territorio califato, alegando revivir la teocracia musulmana que terminó con la caída del Imperio Otomano.

La medida distinguió al grupo del Estado Islámico de al-Qaeda, el grupo terrorista islámico más antiguo bajo el yugo de los hombres de al-Baghdadi, que habían operado durante casi una década en Irak, antes de separarse violentamente de él.

Pasaron cinco años antes de que las tropas tomaran el último punto bajo el gobierno de al-Baghdadi, en marzo. Y mientras tanto, la promesa de un califato físico energizó a decenas de miles de seguidores, que acudieron en masa a Siria para servir al Estado.

En su apogeo, la bandera negra del grupo ondeó sobre los principales centros de población, incluida la ciudad iraquí de Mosul, con una población de 1.4 millones de habitantes. Su territorio se extendió hacia el este en las llanuras de Nínive, la ciudad bíblica donde los extremistas convirtieron iglesias centenarias en fábricas de bombas. Llegó al norte, a las montañas de Sinjar, cuyas mujeres fueron señaladas por esclavitud sexual. Se extendió hacia el sur hasta los campos petroleros sirios de Deir Azzour y las columnas de Palmira.

Actuando bajo las órdenes de un "Comité Delegado" encabezado por al-Baghdadi, el grupo conocido como ISIS, ISIL y Daesh impuso su interpretación violenta del Islam en estos territorios.

Las mujeres acusadas de adulterio fueron apedreadas hasta la muerte, a los ladrones les cortaron las manos y los hombres que desafiaron a los militantes fueron decapitados. Pero además de la brutalidad, el grupo también ofreció servicios, como la recolección de basura.

Para un grupo que intenta restablecer una teocracia de la Edad Media, el Estado Islámico fue un producto de su tiempo. Los militantes aprovecharon Internet para conectarse con miles de seguidores en todo el mundo, haciéndolos sentir como si fueran ciudadanos virtuales del califato.

El mensaje de estos nuevos yihadistas era claro: cualquiera, en cualquier lugar, podía actuar en nombre del grupo. Eso permitió a ISIS multiplicar su letalidad mediante ataques remotos. De esta manera, ISIS fue responsable de la muerte de miles de personas en todo el mundo. En muchos casos, los atacantes dejaron grabaciones, publicaciones en redes sociales o videos prometiendo lealtad a al-Baghdadi.

"Baghdadi fue fundamental para dar voz al proyecto de ISIS de una manera que logró una resonancia sorprendente con las personas vulnerables a nivel mundial", dijo Joshua Geltzer, quien fue ex director senior de lucha contra el terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional hasta 2017.

"Seguirá siendo una figura singular en la emergencia y evolución del grupo", dijo Geltzer.

Nacido como Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri, Abu Bakr al-Baghdadi comenzó su vida en una llanura desolada en la aldea de Jallam, en el centro de Irak. Era uno de los cinco hijos y varias hijas de un hombre sunita conservador que vendía ovejas.

Pero un detalle se destaca en la historia temprana de al-Baghdadi, y luego se convertiría en un elemento clave en su afirmación de ser un califa: Jallam está poblado por miembros de la tribu al-Badri, que remonta su linaje a la gente Quraysh del Península Arábiga: la tribu del profeta Mahoma. Una conexión hereditaria con el Quraysh se considera un requisito previo para convertirse en un califa.

Cuando al-Baghdadi comenzó la escuela primaria, la familia se había mudado a la cercana ciudad de Samarra.

En entrevistas con personas que conocieron a al-Baghdadi, fue descrito como "tímido", "reservado", "aislado" y "tranquilo". Encontró su lugar, dijeron, en la mezquita local, donde su padre lo inscribió en un Clase de memorización coránica.

"Sí, tenía un don espiritual", dijo el dueño de la mezquita Ahmed Ibn Hanbal, Khalid Ahmed Ismael, y agregó: "Su alma estaba conectada a la mezquita".

Ismael recordó cómo, sin ser incitado, al-Baghdadi, un alias que adoptó cuando se convirtió en militante, llevaba a los otros muchachos a limpiar la mezquita. Y rápidamente superó a los otros niños en la memorización y recitación de las Escrituras.

A los 20 años, en 1991, al-Baghdadi se matriculó en la universidad Shariah de la Universidad de Bagdad, según los registros escolares obtenidos de la agencia de inteligencia Mukhabarat de Irak.

Obtuvo una licenciatura y luego se inscribió en la Universidad Saddam, una institución dedicada a los estudios islámicos, donde obtuvo una maestría y un doctorado en temas relacionados con las Escrituras islámicas.

Para pagar sus estudios, enseñó clases coránicas en la mezquita al-Haj Zaidan en el barrio de Topchi de Bagdad, donde sus alumnos se referían a él como "Sheikh Ibrahim".

En 2003, cuando los aviones militares surcaron el cielo sobre Bagdad y comenzó la invasión estadounidense para derrocar a Saddam Hussein, al-Baghdadi dijo a sus estudiantes que se dirigía a casa.

Menos de un año después, fue arrestado por las fuerzas estadounidenses cerca de Fallujah. Funcionarios de seguridad dicen que al-Baghdadi fue barrido en una redada contra su cuñado, quien había tomado las armas contra la ocupación estadounidense.

Al-Baghdadi pasó 11 meses en un centro de detención en Camp Bucca, según los registros desclasificados del Pentágono. Fue puesto en libertad a fines de 2004.

Años después, la influencia de Al-Baghdadi dentro del grupo Estado Islámico se hizo evidente cuando las fuerzas de seguridad capturaron a un alto líder de la insurgencia, dijo Abu Ali al-Basri, director general de inteligencia iraquí.

En un puesto de control en Bagdad en marzo de 2010, agentes iraquíes arrestaron a Manaf al-Rawi, que se cree que es uno de los verdugos de un contratista estadounidense, Nick Berg. Bajo el interrogatorio, al-Rawi nombró a al-Baghdadi como uno de los coordinadores del grupo, utilizando el alias de al-Baghdadi en ese momento, Abu Dua.

"Envié un mensaje directo al Primer Ministro con los nombres de tres personas que consideramos importantes en base al interrogatorio de Manaf al-Rawi", dijo al-Basri. "Uno de los tres era Baghdadi".

No mucho después, en mayo de 2010, los insurgentes anunciaron su nuevo líder: fue Abu Dua, quien se presentó al mundo como "Abu Bakr al-Baghdadi".

En 2014, cuando subió al púlpito de una mezquita en Mosul para declarar el califato, fue la primera vez que apareció un video que mostraba su rostro descubierto.

La reclusión de Al-Baghdadi alimentó los rumores de su fallecimiento, y muchos medios de comunicación publicaron informes especulativos de su muerte, todo lo cual resultó ser falso. Cada vez, volvió a aparecer en grabaciones de audio y videos posteriores.

Algunos que conocieron a al-Baghdadi durante mucho tiempo se preguntaron si era su propia naturaleza lo que explicaba su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo, y no solo sus medidas de seguridad extremas.

Hussam Mehdi, un miembro de ISIS que se reunió por primera vez con al-Baghdadi en Camp Bucca y ahora está en la cárcel en Bagdad, dijo que su recuerdo permanente de al-Baghdadi era de él caminando de un lado a otro a lo largo de la línea de la cerca.

"Es algo de lo que me he preguntado: un hombre que estaba totalmente solo, una persona que no socializa, solo dice 'salaam alaikum' y luego sigue adelante", dijo Mehdi. "Me pregunto si es porque le gusta estar solo que el aislamiento fue fácil para él".

Mehdi pensó en los hombres que habían venido antes de al-Baghdadi al timón del grupo Estado Islámico.

"Abu Musab fue asesinado", dijo. "Abu Omar fue asesinado. Pero Abu Bakr duró ".