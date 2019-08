Racismo en EE.UU es institucional, asegura Joe Biden

Estados Unidos.- El racismo en Estados Unidos es institucional y es un “problema del hombre blanco que afecta a la gente de color”, dijo el martes el exvicepresidente Joe Biden, alegando que la forma de combatir el problema es vencer al presidente Donald Trump y responsabilizarlo por el agravamiento de la división racial del país.

Biden comentó durante una entrevista con un pequeño número de reporteros que las palabras del mandatario pueden “ser atractivas para los peores instintos de la naturaleza humana”, tal como pueden mover a los mercados o llevar a una nación a la guerra.

Biden encabeza la contienda para obtener la nominación demócrata para las elecciones presidenciales en casi todas las encuestas, en gran parte debido al apoyo que tiene del electorado afroamericano. Ha hecho que los votantes negros sean parte central de su candidatura y prometió hacer de la maximización de la participación de los negros y latinos un “enfoque abrumador” de su labor.

La entrevista, con duración de más de una hora, se centró mayormente en cuestiones raciales.

Los hombres blancos son la razón por la que tenemos un racismo institucional”, comentó Biden. “Siempre ha habido racismo en Estados Unidos. Los supremacistas blancos siempre han existido, siguen existiendo”. Luego, añadió que en su gobierno eso “no sería tolerado”.

Al destacar las tensiones raciales del país y responsabilizar a Trump, Biden muestra que él, también, está dispuesto a hacer de la raza un tema central de su campaña, pero desde la perspectiva opuesta al presidente. La participación y el entusiasmo entre los votantes afroamericanos serán cruciales para el nominado demócrata, sobre todo para tratar de llevarse estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Para resaltar su llamado a los votantes negros, Briden dijo que se anunciará en publicaciones del público afroamericano y se comprometerá con instituciones culturales como la iglesia, fraternidades y hermandades negras, así como en universidades históricamente negras.

La mala noticia es que tengo un largo historial. La buena noticia es que tengo un largo historial”, respondió cuando le preguntaron sobre su apoyo entre los votantes negros. “La gente me conoce, por lo menos piensan que me conocen. Creo que, después de todo este tiempo, creo que tienen una percepción de cómo es mi personalidad, de quién soy”.

Nunca, nunca en mi vida entera he estado en una circunstancia en la que me he sentido incómodo estando entre la comunidad negra”, añadió, insinuando que su familiaridad no era igualada por muchos de sus adversarios.

Aunque no especificó a quién se refería, Biden dijo que cree que hay “afirmaciones y suposiciones” sobre el electorado afroamericano que son incorrectas, y dijo que “mucha gente no ha pasado mucho tiempo en la comunidad”.

Sin mencionarla por su nombre, Biden también hizo referencias al ataque que la senadora Kamala Harris hizo en su contra durante un debate entre precandidatos demócratas sobre el tema del transporte como una solución para la segregación escolar.

Todo lo que sé es que no creo que alguien en la comunidad piense que soy ¿cómo es la frase?”, preguntó Biden parafraseando el comentario de Harris: “Sé que no eres un racista, Joe”.

"No creo que alguien piense eso de mí”, puntualizó.

Cuando se le preguntó si seleccionaría a una mujer o a un miembro de minorías étnicas del país como compañero de fórmula, dijo que aunque “preferiblemente” así lo haría, a fin de cuentas busca a alguien que “simpatice con lo que defiendo y con lo que quiero hacer”