Ratifica EU pacto de pesca en el Ártico

Washington DC, EU.- Estados Unidos anunció este martes la ratificación del "Acuerdo para Evitar la Pesca No Regulada en el Ártico", sumándose así a Canadá, Rusia y la Unión Europea en el pacto.

Los propósitos del acuerdo, que entrará en vigor luego de la firma de los 10 países involucrados, son la prevención de la pesca no regulada en alta mar y el apoyo a la investigación científica conjunta.

"Actualmente no hay pesca comercial en alta mar en el Ártico y la mayor parte de la región está cubierta por hielo todo el año", añadió el Departamento de Estado en un comunicado.

"Sin embargo, con un área libre de hielo que sigue expandiéndose en el verano y durante un período cada vez más largo del año, las partes anticipan que será posible la pesca comercial en un futuro predecible", agregó.

Este acuerdo es el primer pacto multilateral de su tipo que toma un enfoque obligatorio y de precaución para proteger un área de la pesca comercial antes de que la pesca siquiera haya comenzado.

El acuerdo, firmado en Groenlandia en 2018, fue resultado de negociaciones en las cuales participaron Canadá, China, Dinamarca, la Unión Europea, Islandia, Japón, Noruega, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos.

Como parte de la crisis climática global en la región ártica, las temperaturas promedio están aumentando a un ritmo casi el doble del promedio mundial con el impacto consecuente en los mantos de hielo y en la distribución de la fauna marina.

El acuerdo estipula la moratoria de la pesca comercial en las aguas internacionales del Ártico central, que cubre casi 3 millones de kilómetros cuadrados, durante los próximos 16 años.

Los países signatarios se comprometieron a tomar en cuenta las poblaciones indígenas en torno al Ártico y al establecimiento de medidas apropiadas de conservación y gestión de los recursos de esa región, casi tan extensa como el Mediterráneo.