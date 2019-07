Rebasa a California población sin hogar

Ciudad de México.- La falta de vivienda en California alcanzó niveles alarmantes en varias ciudades y condados.

Según cifras de Los Angeles Times, el condado de Alameda reportó un incremento de 43 por ciento de personas sin hogar en los últimos dos años; en Santa Clara fue de 31 por ciento y en San Francisco de 17 por ciento.

Hace tres semanas, los funcionarios de Los Ángeles publicaron resultados de su recuento más reciente: la falta de vivienda en el condado más poblado del país aumentó 12 por ciento en un año, con 58 mil 936 personas sin techo.

"Es muy difícil porque ahora vemos a familias enteras viviendo en la calle, no individuos, sino que hay muchas familias, hay estudiantes. Cada vez hay un mayor número de personas ahí afuera", comentó a REFORMA, Adriana Guzmán, líder organizadora de Fe en Acción, la cual trabaja en iniciativas para ayudar a los sin techo en el condado de San Francisco y San Mateo.

El aumento se da pese a que las comunidades de todo el estado han estado invirtiendo más en servicios y viviendas para las personas sin hogar, como la Medida H en el condado de Los Angeles, un impuesto de renta que agrega alrededor de 355 millones de dólares cada año al presupuesto.

Además, hay una iniciativa de ley para que las universidades comunitarias habiliten sus estacionamientos para que los estudiantes puedan dormir en sus vehículos, medidas que algunos consideran insuficientes por solamente centrarse en objetivos a corto plazo.

Según especialistas y organizaciones civiles, los catalizadores de esta crisis son el aumento en el precio de la renta y la falta de vivienda asequible.

"La crisis la estamos viendo en diferentes niveles. Uno es la falta de viviendas asequibles, (otro es) que en algunas partes del condado de Los Angeles la renta se está incrementando hasta mil dólares de un mes para otro, (y otro nivel es que) se están tardando mucho en construir nuevas viviendas", señaló a REFORMA, Gabriela García, subdirectora del equipo organizador de Everyone in de United Way, que también trabaja en favor de las personas sin hogar.

Mientras las rentas suben, los sueldos se quedan igual, explica José Delgado, director de pólizas y asuntos legislativos de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar en Los Angeles (LAHSA, en inglés).

"Los sueldos no han incrementado (...) porque alguien que gana el mínimo, que aquí en Los Angeles es de 10 o 12 dólares la hora, no puede encontrar un departamento, no puede tener una vida aquí", sostiene.

Ante la problemática, la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro exigen al Gobierno, entre otras cosas, medidas a largo plazo, como el establecer leyes para estabilizar las rentas y la construcción de viviendas asequibles y de apoyo.