Rebasan cruces de menores a albergues en EU

Cd. de México (22 febrero 2021).- Los refugios para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos no se dan abasto debido al aumento de los cruces de menores en los últimos meses, lo que llevó al Gobierno del Presidente Joe Biden a reabrir albergues que en el pasado no cumplían las normas para operar, según The Wall Street Journal.

Los menores han estado cruzando la frontera ilegalmente en números crecientes luego de una disminución cuando inició la pandemia de Covid-19.

El mes anterior, 5 mil 707 niños cruzaron solos a EU, frente a los 4 mil 855 de diciembre.

Las cifras son menores que en 2018 y 2019, cuando oleadas de niños y familias abrumaron las estaciones de Patrulla Fronteriza y los refugios para migrantes.

Pero esta vez, la capacidad del Gobierno es limitada: la red de refugios para niños administrada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha reducido su capacidad en 40 por ciento y, hasta el viernes, los refugios estaban llenos en 93 por ciento.

El lunes, el Gobierno planea reabrir un refugio de emergencia en Carrizo Springs, Texas, un campamento reconvertido que una vez albergó a trabajadores de campos petroleros, para albergar a 700 menores más.

Esa instalación, que se inauguró en 2019 para manejar el aumento de niños, había sido criticada por los demócratas, en parte, porque no seguía las normas que rigen la atención en los refugios gubernamentales permanentes.

El riesgo, cuando los centros del HHS se llenan, es que los niños sean llevados a las estaciones de la Patrulla Fronteriza, donde se les aloja en celdas.

Hasta el viernes, más de 700 niños estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, frente a los 150 del martes, según una persona familiarizada con los números.

Los refugios del Gobierno comenzaron a llenarse en noviembre, después de que un tribunal federal ordenó a la Administración Trump que dejara de enviar a los niños solos en aviones de regreso a sus países de origen.