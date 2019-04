Recauda Trump más de 30 mdd para campaña

Washington DC, EU.- La campaña de reelección del Presidente Donald Trump reporta que recaudó más de 30 millones en el primer trimestre de 2019, superando a sus dos principales rivales demócratas combinados, según las cifras que proporcionó a The Associated Press.

El botín lleva el dinero en efectivo de la campaña a 40.8 millones de dólares, un cofre de guerra sin precedentes para un Presidente en funciones tan pronto en una campaña.

La campaña de Trump dijo que casi el 99 por ciento de sus donaciones fueron de 200 dólares o menos, con una donación promedio de 34.26 dólares.

La capacidad de recaudación de fondos de Trump fue igualada por el Comité Nacional Republicano, que recaudó 45.8 millones de dólares en el primer trimestre, su mejor total sin año electoral. Combinado, el esfuerzo pro-Trump está reportando 82 millones en el banco, con 40.8 millones que pertenecen sólo a la campaña.

Trump lanzó formalmente su esfuerzo de reelección unas horas después de asumir el cargo en 2017, antes que cualquier otro titular en años anteriores. En contraste, el ex Presidente Barack Obama lanzó su esfuerzo de 2012 en abril de 2011 y tenía menos de 2 millones de dólares en este momento de la campaña.

Obama llegó a recaudar más de 720 millones de dólares para su reelección. El esfuerzo de reelección de Trump ha establecido un objetivo de mil millones para 2020.

El gerente de la campaña de Trump, Brad Parscale, dijo en un comunicado que Trump se encuentra en una posición mucho más fuerte en este momento que cualquier otro Presidente anterior que se postula para la reelección, y sólo continúa ganando impulso.

La recaudación de fondos de Trump con el RNC se divide entre dos entidades: Trump Victory, la cuenta conjunta utilizada para los regalos de muchos dólares y el Comité de Trump Make America Great Again, la operación de recaudación de fondos digital de pocos dólares conocida internamente como "T-Magic''.

La campaña está programada para lanzar un programa tradicional de "agrupamiento" en las próximas semanas. Los "agrupadores" son donantes de nivel medio que aportan contribuciones de sus asociados.

Juntas, las entidades de Trump han recaudado un total de 165.5 millones de dólares desde 2017.

Trump se está beneficiando de las ventajas de la incumbencia, como el reconocimiento universal de nombres y su posición incomparable en la cima del Partido Republicano.

Entre los demócratas, los dólares se dividen en un campo de más de una docena de candidatos, mientras que el Comité Nacional Demócrata sigue endeudado y ha sufrido una fuerte revalorización por parte del RNC en los últimos meses.

Bernie Sanders encabezó el campo demócrata en el primer trimestre, recaudando un poco más de 18 millones de dólares, seguido por Kamala Harris con 12 millones y Beto O'Rourke con 9.4 millones. Trump está reportando un recorrido de 30.3 millones de dólares.

Los republicanos han seguido a los demócratas en la recaudación de fondos en línea desde que el medio fue inventado hace aproximadamente dos décadas. Pero Trump ha cerrado la brecha, impulsando a los pequeños donantes que hacen donaciones recurrentes al Partido Republicano como nunca antes había visto el partido.

Según la presidenta de RNC, Ronna McDaniel, la campaña de Trump ya ha tenido ocho días de recaudación de fondos de siete cifras este año, y ha recibido dinero de más de un millón de nuevos donantes en línea desde la inauguración de Trump, incluyendo 100 mil este año.

El Comité Republicano dijo que planea gastar 30 millones de dólares sólo en el mantenimiento y el crecimiento de la lista de correos electrónicos de Trump, recientemente amplió su espacio de la sede a un anexo en Virginia y pronto invertirá en desarrollar una aplicación.

En 2015, Trump rechazó el dinero externo, declarando en su discurso de apertura: "Estoy usando mi propio dinero". No estoy usando los cabilderos. No estoy usando donantes. No me importa. Soy realmente rico''.

El curso de las altas donaciones se revirtió luego de ganar la nominación del Partido Republicano, inclinada ante las presiones financieras de dirigir una campaña electoral en general, y ya había recaudado millones en línea a través de la venta de mercadería como su firma de gorras "Make America Great Again".

Trump otorgó o prestó 66 millones de dólares para su campaña de 2016, pero aún no ha gastado nada de su propio dinero para su esfuerzo de reelección. Los ayudantes no esperan que eso cambie.