Rechaza Bolton alianza legal con Mulvaney

Washington— Una pelea se desató en la Casa Blanca el lunes cuando un abogado de John R. Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, presentó una moción para evitar que Mick Mulvaney, jefe de gabinete interino del presidente, se uniera a una demanda de testimonio en el juicio político.El abogado de Bolton argumentó en documentos de la corte que no se debe permitir que el Mulvaney intervenga en la demanda existente como demandante debido a que sus intereses son significativamente diferentes. Pero el cisma legal puso énfasis en una amplia ruptura entre Mulvaney, quien facilitó los intentos de Trump para presionar a Ucrania a que consiguiera información perjudicial sobre los demócratas, y Bolton, quien trató de frenar dichos intentos.La demanda, presentada por Charles M. Kupperman, ex asesor adjunto de seguridad nacional y asociado desde hace mucho tiempo de Bolton, solicita a un tribunal que decida si el Kupperman debía obedecer la orden del presidente o acatar una citación de la Cámara de Representantes. Aunque técnicamente no es parte de la demanda, Bolton, quien dejó su cargo en septiembre después de entrar en desacuerdos con Trump, está siendo representado por el mismo abogado, Charles J. Cooper, y está tomando la misma posición que Kupperman en espera de que el tribunal decida si debe rendir testimonio o no.El intento de Mulvaney para unirse a la demanda el viernes por la noche sorprendió a muchos involucrados en el debate de juicio político porque l jefe de gabinete todavía trabaja para el presidente. En lugar de obedecer la orden del presidente de no cooperar con los investigadores de la Cámara, como lo han hecho otros funcionarios de la administración actual, Mulvaney optó por pedirle a un tribunal que decida si debe acatar la orden de su jefe.