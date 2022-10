Rechaza Chile extradición a México de Mauricio Toledo

Santiago de Chile.- La Suprema Corte de Chile rechazó este viernes la solicitud de extradición del ex diputado federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, quien es requerido por las autoridades mexicanas por supuesto enriquecimiento ilícito.

La Segunda Sala del Máximo Tribunal revocó la sentencia de primera instancia, tras establecer la improcedencia de la extradición del ex diputado federal, al no cumplirse en la especie el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión.

"La extradición sólo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad", señaló el fallo.

En agosto de 2021, un juez ordenó la detención y la emisión de alerta roja de arresto en contra de Mauricio Toledo, después de que la Cámara de Diputados le retiró el fuero luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Toledo se fugó del país el 26 de julio de ese año, huyendo a Chile al tener doble nacionalidad.

De acuerdo con un informe ante la Cámara de Diputados, Toledo consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos cercanos a los 9.4 millones de pesos "situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso, que ascienden a un monto mayor a los 20.8 millones de pesos".