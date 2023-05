Rechaza Parlamento de Perú dichos de AMLO sobre Boluarte

Lima, Perú.- La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción de rechazo contra las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su homóloga Dina Boluarte.

Dicha moción califica de "inaceptables" los dichos del Mandatario mexicano y considera que constituyen una violación al derecho internacional.

López Obrador ha criticado con dureza al Gobierno de Boluarte desde que tomó las riendas de Perú en diciembre, luego de la destitución del ex Presidente Pedro Castillo, actualmente en prisión tras intentar disolver el Congreso

Después de la salida de Castillo, en Perú se desataron graves protestas en las que murieron decenas de personas, hechos que fueron criticados por Gobiernos de izquierda de la región, incluyendo México y Colombia.

El Gobernante mexicano dijo que Castillo, quien también enfrenta acusaciones de corrupción, "está ilegalmente en la cárcel si se hace un análisis de los procedimientos legales constitucionales" en la nación sudamericana.

El Congreso peruano también busca declarar a AMLO "personan non grata", como lo hizo con el ex Mandatario Evo Morales y el Presidente Colombiano, Gustavo Petro. Esta moción aun no tiene fecha de debate.

Este lunes, López Obrador dijo que veía como "un motivo de orgullo" que legisladores de derecha en Perú propusieran declararlo como "persona no grata" tras sus comentarios sobre la crisis política y la agitación social en el país andino.

"No es delito (...) declarar 'no grato' al Presidente de México, para mí es un asunto de orgullo, pero no es correcto", dijo en su conferencia de prensa matutina.