Rechazan a mujer de trabajo por no ser 'la más delgada'

Agencias

Reino Unido.- Una reclutadora evidenció a un empleador luego que el hombre se negara a darle trabajo a una mujer porque no era "la más delgada de las chicas".

La mujer compartió la captura de pantalla de la conversación que tuvo con el empleador a través de LinkedIn.

Ahí el menciona lo siguiente: "Lo único que me molesta es que no es la más delgada de las chicas… No estoy siendo de tamaño considerable, pero fue bastante desagradable.

“Tiene un buen conocimiento del área local. No es un no, pero el paquete completo, la experiencia y también la apariencia, es clave para nosotros”.

En el texto el empleador señala que la presentación es lo más importante para desempeñar cualquier puesto en la empresa inmobiliaria.

De acuerdo a medios locales el ramo inmobiliario es un sector que tien una alta expectativa sobre la presentación, pero que no tiene que ver con la apariencia personal física, sino con la capacidad que tiene una persona.

La reclutadora Faye Angeletta decidió terminar su relación laboral con este cliente, y en declaraciones para Indy100 dijo que los candidatos deben saber por qué son rechazados, cuáles son sus áreas de oportunidad y no deben sufrir discriminación alguna.

“Usted es libre como empleador de compartir sus preocupaciones con un reclutador sobre los candidatos presentados, pero hay una línea cuando se convierte en discriminación y, francamente, insultante. Piense dos veces en las palabras que elija al proporcionar comentarios, el candidato merece saber por qué es un no, pero no debe sentirse intimidado por el proceso", dijo para el portal del diario The Independent.