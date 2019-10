Rechazan en EU arte con rostro de Che

Miami, EU.- Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott rechazaron este martes el uso de recursos oficiales en dos exposiciones universitarias donde se muestran retratos del guerrillero Ernesto "Che" Guevara y pidieron aclarar los criterios para financiar dichas muestras.

"(El Che) fue un revolucionario argentino cuyo papel sádico en la revolución cubana incluyó la creación del primer campo de concentración de Cuba donde torturó a civiles inocentes", señaló Marco Rubio.

En ese sentido, ambos senadores por Florida enviaron una carta al National Endowment of the Arts en la que expresan su "preocupación" por el financiamiento de la muestra "Pop América 1965-1975", del Museo de Arte McNay, de San Antonio, Texas, que ahora se exhibe en museos de las universidades de Duke, en Carolina del Norte, y de Noroeste, en Illinois.

"Aquellos que optan por alabar al Che ignoran fundamentalmente el rol de Guevara en el asesinato de civiles inocentes durante la revolución cubana, así como de aquellos a quienes se les negó sus garantías procesales", indicaron en la carta.

"El odio de Guevara por la democracia, la libertad de prensa y los homosexuales han sido ampliamente documentados", agregó Rubio, quien es cubanoestadounidense.

Para los legisladores republicanos, la exhibición celebra a un líder que silenciaba sus oponentes a balazos.

"Es inquietante que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se usen para financiar una exhibición que glorifica a un individuo que odiaba a los Estados Unidos", agregaron.

En junio pasado, tras el primer debate demócrata, realizado en Miami, uno de los entonces aspirantes a la Presidencia, Bill de Blasio, fue ampliamente criticado por utilizar en una protesta de trabajadores la frase del "Che" Guevara: "Hasta la victoria siempre".

De Blasio tuvo que disculparse a los pocos minutos ante el caudal de reproches que surgió.

"No sabía que la frase que usé en Miami hoy estaba asociada con el Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que la haya escuchado de esa manera. Ciertamente, me disculpo por no entender esa historia", manifestó entonces.