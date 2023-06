Rechazó Trump negociar caso de documentos secretos

The Washington Post / Al abordar el avión rumbo a Nueva Jersey

Uno de los nuevos abogados de Donald Trump propuso una idea en el otoño de 2022: el equipo del ex presidente podría tratar de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia.

El abogado, Christopher Kise, quería acercarse discretamente a Justicia para ver si podía negociar un acuerdo que evitara los cargos, con la esperanza de que el fiscal general Merrick Garland y el departamento quisieran una rampa de salida para evitar enjuiciar a un ex presidente. Con suerte, Kise “bajaría la temperatura”, les dijo a otros, prometiendo un enfoque profesional y la devolución de todos los documentos.

Pero Trump no estaba interesado después de escuchar a otros abogados que instaban a un enfoque más pugilista, por lo que Kise nunca se acercó a los fiscales, dijeron tres personas informadas sobre el asunto. Meses después se nombró un fiscal especial.

Kise, un ex procurador general de Florida a quien se le pagaron $3 millones por adelantado para unirse al equipo de Trump el año pasado, se negó a comentar.

Esa súplica silenciosa del otoño pasado fue una de las muchas ocasiones en que los abogados y asesores intentaron que Trump adoptara una postura más cooperativa en un intento por evitar lo que sucedió el viernes. El Departamento de Justicia reveló una acusación que incluye más de tres docenas de cargos penales contra Trump por presuntamente guardar y ocultar documentos clasificados en su Club Mar-a-Lago en Florida.

Trump, de 77 años, enfrenta ahora el momento legalmente más peligroso de su vida en un tribunal federal, cargos que podrían significar décadas de prisión. Se declaró inocente en Miami el martes y prometió luchar contra los cargos.

“El presidente Trump siempre ha cumplido plenamente con la Ley de Registros Presidenciales, que es la única ley que se aplica a los presidentes y sus registros”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado. “En el curso de las negociaciones sobre la devolución de los documentos, el presidente Trump le dijo al funcionario principal del Departamento de Justicia: ‘cualquier cosa que necesite de nosotros, háganoslo saber’. Lamentablemente, el Departamento de Justicia armado rechazó esta oferta de cooperación y realizó una redada innecesaria e inconstitucional en la casa del presidente para infligir el máximo daño político al principal candidato presidencial”.

Desde que los Archivos Nacionales solicitaron por primera vez la devolución de los documentos presidenciales en posesión de Trump en febrero de 2021 y hasta que un gran jurado emitió su acusación este mes, Trump se mostró obstinado en repetidas ocasiones y evitó oportunidades para evitar cargos penales, según personas con conocimiento del caso, muchas de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para revelar detalles internos. Señalan que Trump no fue acusado por ningún documento que devolvió voluntariamente.

Las entrevistas con siete asesores de Trump con conocimiento de la investigación indican que engañó a sus propios asesores, diciéndoles que las cajas contenían sólo recortes de periódicos y ropa. En repetidas ocasiones se negó a devolver los documentos, incluso cuando algunos de sus asesores más antiguos advirtieron del peligro y algunos volaron a Mar-a-Lago para rogarle que los devolviera.

Cuando Trump devolvió 15 cajas a principios del año pasado, dejando al menos 64 más en Mar-a-Lago, les dijo a sus propios asesores que hicieran declaraciones a los Archivos Nacionales y al público de que “todo” había sido devuelto, The Washington Post ha previamente reportado. Pero guardó en silencio miles de documentos.

Más tarde, frente a una citación del gran jurado, la acusación formal alega que el expresidente trabajó en silencio con un asistente para mover cajas sin avisar a sus propios abogados, lo que llevó a una certificación falsa de que todos los documentos habían sido devueltos.

“Fue un error totalmente no forzado”, dijo una persona cercana a Trump que ha sido parte de docenas de discusiones sobre los documentos. “No teníamos que estar aquí”.

Trump rechazó una y otra vez los consejos de los abogados y asesores que lo instaban a cooperar y, en cambio, siguió el consejo de Tom Fitton, el líder del grupo conservador Judicial Watch, y una serie de otras personas que le dijeron que podía quedarse con los documentos legalmente y que debía luchar contra el Departamento de Justicia, dijeron los asesores. Trump a menudo citaba a Fitton y a otros, y Fitton les dijo a algunos de los abogados de Trump que Trump podía quedarse con los documentos, incluso si no estaban de acuerdo, dijeron los asesores.

En una entrevista el miércoles, Fitton dijo que cenó con Trump el lunes por la noche en su club, y comió filete mignon con el ex presidente un día antes de su primera aparición en la corte por los cargos del documento. “Lo vi anoche; está de buen humor. Está serio y listo para pelear bajo la ley”.

Fitton, quien compareció ante el gran jurado y fue cuestionado sobre su papel tanto en el caso de los documentos de Mar-a-Lago como en la investigación del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, reconoció el consejo que le dio a Trump.

Agregó que leyó la acusación y no creía que expusiera una conducta ilegal u obstructiva. Varios testigos dijeron que se les preguntó sobre Fitton frente a un gran jurado y el papel que desempeñó en las decisiones de Trump.

“Creo que lo que falta es que los abogados digan: ‘Tomé esto como una obstrucción’”, dijo Fitton. “¿Dónde está la conspiración? No entiendo nada de eso. Creo que esto es una trampa. No tenían por qué pedir los registros... y fabricaron un cargo de obstrucción a partir de eso. Hay cuestiones constitucionales fundamentales que la acusación evita, y el cargo de obstrucción me parece débil”.

Culpan a Fitton

Varios otros asesores de Trump culparon a Fitton por convencer a Trump de que podía quedarse con los documentos y mencionaron repetidamente el “caso de los calcetines de Clinton”, una referencia a las cintas que Bill Clinton guardó en su cajón de calcetines de sus entrevistas secretas con el historiador Taylor Branch que sirvieron como base para El libro de Branch de 2009 que documenta la Presidencia de Clinton.

Judicial Watch perdió una demanda en 2012 que exigía que las grabaciones de audio fueran designadas como registros presidenciales y que los Archivos Nacionales tomaran la custodia de las grabaciones. Una opinión judicial emitida en ese momento declaró que no existía ningún mecanismo legal para que los Archivos obligaran a Clinton a entregar las grabaciones.

Por su parte, Fitton dijo que los abogados de Trump “deberían haber sido más agresivos en la lucha contra las citaciones y la lucha por Trump”.

La falta de voluntad de Trump para devolver los documentos no sorprendió a quienes lo conocían bien. El ex jefe de personal de la Casa Blanca, John F. Kelly, dijo que era particularmente poco probable que prestara atención a las solicitudes de personas o agencias que no le agradaban.

“Es incapaz de admitir haber actuado mal. Quería mantenerlo y dice: ‘No me vas a decir qué hacer. Soy el tipo más inteligente en la sala’”, dijo Kelly el martes.