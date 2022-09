Recluta Rusia hasta en regiones ucranianas, acusan

Kiev, Ucrania.- Mientras Rusia se apresura a alistar a cientos de miles de hombres en el país para luchar en Ucrania, el Kremlin también está intentando reforzar el reclutamiento al obligar a ucranianos en territorios ocupados a luchar contra su propia nación, según fuentes ucranianas.

En las regiones ocupadas de Jersón y Zaporiyia, los rusos están reuniendo a hombres para luchar, mientras obligan a los residente a participar en un referéndum calificado como falso sobre la adhesión a Rusia, de acuerdo con los reportes.

A todos los hombres de entre 18 y 35 años se les prohibió salir y se les ordenó presentarse para el servicio militar, según testigos y funcionarios ucranianos. Las fuentes agregan que muchos hombres se han escondido o están intentando escapar.

Desde que el Presidente ruso, Vladimir Putin, declaró una movilización militar parcial la semana pasada para convocar a 300 mil rusos a pelear, las fuerzas de Moscú en Ucrania "no dejan salir a los hombres", dijo Halyna Odnorih, una coordinadora en Zaporiyia que apoya a las personas que han escapado de regiones ocupadas.

"Muchas personas nos llaman y nos preguntan si podemos ayudarlos a evacuar. Pero desafortunadamente no podemos".

El esfuerzo para obligar a los ucranianos a luchar contra sus conciudadanos es parte de un esfuerzo más amplio de Moscú para movilizar a cientos de miles de nuevos combatientes mientras sus fuerzas enfrentan reveses por la contraofensiva de Kiev en el este y sur del país.

La movilización militar de Putin ha provocado protestas en toda Rusia, con más de dos mil personas arrestadas en la última semana por las autoridades. Muchos rusos están huyendo del país para evitar ser llamados a luchar.

En las otras dos regiones ocupadas por Moscú, Lugansk y Donetsk, también se ha establecido el servicio militar obligatorio, según los reportes.

Actualmente, Rusia controla casi todo Lugansk, una gran parte de Jersón y menos de la mitad de Donetsk y Zaporiyia. También está intensificando el servicio militar obligatorio en Crimea, la península del sur que anexó ilegalmente de Ucrania en 2014, según testigos y grupos de derechos humanos.

Esos grupos dicen que el Ejército ruso ha estado reclutando de manera desproporcionada a los tártaros de Crimea, un grupo étnico minoritario que ha enfrentado persecución por parte de funcionarios rusos "con el aparente objetivo de silenciar por completo a la disidencia en la península", según un informe de Human Rights Watch de 2017.

Alim Aliev, cofundador de la organización por los derechos Crimea SOS, dijo que el 80 por ciento de las citaciones al Ejército ruso en Crimea se emitieron a los tártaros.

"Es un nuevo tipo de represión", dijo. "Aconsejamos a las personas que no vengan a las reuniones públicas, que no tomen las notificaciones y que no vengan a los comités militares".

En un discurso el viernes por la noche, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a las personas que viven en áreas bajo control ruso a evitar la movilización "por cualquier medio ", incluso tratando de escapar a territorios controlados por Ucrania.