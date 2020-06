Recolecta China ADN de millones de hombres

Reforma

Nueva York, EU.- La Policía de China está recolectando muestras de sangre de hombres y niños de todo el país para construir un mapa genético de sus aproximadamente 700 millones de varones, dando a las autoridades una nueva herramienta para la vigilancia de alta tecnología.

Los agentes se han extendido por todo el país desde fines de 2017 para recolectar suficientes muestras para construir una gran base de datos de ADN, según un nuevo estudio publicado el miércoles por The Australian Strategic Policy Institute, basado en documentos también revisados por The New York Times.

Con esta base de datos, las autoridades podrían rastrear a los parientes masculinos de un hombre utilizando sólo la sangre, la saliva u otro material genético de esa persona.

Una compañía estadounidense, Thermo Fisher, está ayudando: la empresa de Massachusetts ha vendido kits de prueba a la policía china a la medida de sus especificaciones.

Los legisladores estadounidenses han criticado a Thermo Fisher por vender equipos a las autoridades chinas, pero la compañía ha defendido su negocio.

El proyecto es una importante escalada de los esfuerzos de China para usar la genética para controlar a su población, que se había centrado en el seguimiento de minorías étnicas y otros grupos más específicos.

Se agregaría a una red de vigilancia cada vez más sofisticada que la Policía está desplegando en todo el país, una que incluye cada vez más cámaras avanzadas, sistemas de reconocimiento facial e inteligencia artificial.

La Policía argumenta que necesitan la base de datos para atrapar delincuentes y que los donantes consienten en entregar su ADN.

Algunos funcionarios dentro de China, así como grupos de derechos humanos, advierten que una base de datos nacional de ADN podría invadir la privacidad y tentar a los funcionarios a castigar a los familiares de disidentes y activistas.

Los activistas de derechos humanos argumentan que la recolección se realiza sin consentimiento porque los ciudadanos prácticamente no tienen derecho a negarse.

"La capacidad de las autoridades para descubrir quién está más íntimamente relacionado con quién, dado el contexto del castigo de familias enteras como resultado del activismo de una persona, tendrá un efecto escalofriante en la sociedad en general", dijo Maya Wang, investigador de China para Human Rights Watch.

La campaña incluso involucra escuelas. En una ciudad costera del sur de China, los jóvenes extendían sus dedos a un oficial de policía con una aguja.

Alrededor de 370 kilómetros al norte, los oficiales iban de mesa en mesa tomando sangre de los alumno mientras las chicas observaban con curiosidad.

Jiang Haolin, de 31 años, también dio una muestra de sangre. No tenía elección.

Las autoridades le dijeron a Jiang, un ingeniero informático de un condado rural en el norte de China, que si no se recolectaba la sangre él y su familia serían privados de derechos como viajar e ir a hospitales.