Recopila Google datos médicos de millones en EU

Washington.- Google está comprometido con uno de los sistemas de atención médica más grandes de Estados Unidos en un proyecto para recopilar y analizar información detallada de salud personal de millones de personas en 21 estados, según informó The Wall Street Journal.

La iniciativa, denominada “Proyecto Nightingale”, parece ser el mayor esfuerzo realizado por un gigante de Silicon Valley para asegurar un punto de apoyo en la industria de la atención médica a través del manejo de datos médicos de pacientes. Amazon.com Inc. Apple Inc. Y Microsoft Corp. también están incursionando agresivamente en la atención médica, aunque aún no han llegado a acuerdos de esta magnitud.

Google comenzó el Proyecto Nightingale en secreto el año pasado con Ascension, con sede en St. Louis, una cadena católica de 2 mil 600 hospitales, consultorios médicos y otras instalaciones, y el intercambio de datos se aceleró desde el verano, según documentos internos.

Los datos involucrados en la iniciativa abarcan resultados de laboratorio, diagnósticos médicos y registros de hospitalización, entre otras categorías, y equivalen a un historial médico completo, incluyendo nombres de pacientes y fechas de nacimiento.

Ni los pacientes ni los médicos han sido notificados. Al menos 150 empleados de Google ya tienen acceso a gran parte de los datos de decenas de millones de pacientes, según una persona familiarizada con el proyecto.

En un comunicado de prensa emitido después de que The Wall Street Journal informara sobre el Proyecto Nightingale el lunes, las compañías dijeron que la iniciativa cumple con la ley federal de salud e incluye protecciones sólidas para los datos de los pacientes.

En este caso, Google está utilizando los datos en parte para diseñar un nuevo software, respaldado por inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático, que se centra en pacientes individuales para sugerir cambios en su cuidado de salud. Los empleados de Alphabet Inc. La compañía matriz de Google, tienen acceso a la información de pacientes, según muestran documentos internos, incluidos algunos empleados de Google Brain, una división de investigación científica acreditada con algunos de los avances más importantes del gigante tecnológico.