Redadas migrantes iniciarán el domingo en EU: CNN

Washington.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se prepara para realizar redadas contra migrantes en 10 ciudades de los Estados Unidos a partir del domingo, según un alto funcionario de inmigración, informa la cadena de noticias CNN.

ICE ha dicho que estaba analizando opciones para arrestar y deportar a familias, pero se ha abstenido de proporcionar públicamente el alcance y el calendario de la operación.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó en un tuit que una operación de esta magnitud era inminente.

El director de ICE, Mark Morgan, aseguró que ICE está trabajando para acelerar las deportaciones en Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago entre otras ciudades.

Si estás aquí ilegalmente, tienes que ser expulsado. Y en este caso, eso incluye a familias”, aseguró el recién nombrado, director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN que la operación había sido planeada por algún tiempo, pero señaló que el tuit de Trump la había puesto a funcionar.

"Ciertamente, el tuit del presidente ayudó a priorizar las cosas para las personas", añadió.

Morgan insinuó que si esas familias no cooperaron en marzo con ICE para irse del país, como se les pidió en las cartas, los agentes podrían tratar ahora de encontrarlas y deportarlas.

Según la cadena CNN, Morgan subrayó que los resultados de esa operación conjunta han sido "decepcionantes" porque muchas familias "se niegan a presentarse" en los tribunales de inmigración para sus audiencias de deportación.

Sin embargo, la Universidad de Syracuse (Nueva York), que estudia las audiencias en cortes migratorias, dijo esta semana que el 99 % de las familias de indocumentados con representación legal acudieron a su cita ante el juez desde septiembre de 2018, igual que hicieron el 82 % de los que no tenían abogado.

Morgan confió en que la operación que prepara ICE disuada a más centroamericanos de emprender el viaje hacia Estados Unidos.

"Va a enviar un mensaje muy fuerte a esas personas que piensan en venir aquí, para que no lo hagan. No solo vamos a aplicar la ley, mantener la integridad del sistema, sino que vamos a enviar un mensaje poderoso a los individuos en los países del Triángulo Norte (de Centroamérica): No vengan, no se arriesguen", destacó.

Es poco habitual que ICE dé detalles de antemano sobre una redada u operación a gran escala, y las declaraciones de Morgan parecían un intento de disipar la confusión generada por el tuit de Trump este lunes.

Pero el director de ICE negó que haya "un cambio" o "un nuevo enfoque" en las prioridades de su agencia, y subrayó que siguen centrados en "aplicar la ley" migratoria del país.





