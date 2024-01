Reduce guerra rusa riqueza de oligarcas ucranianos

/ La lucha en Azovstal, en la sitiada ciudad de Mariúpol, fue un momento emblemático en los primeros meses de la invasión rusa a Ucrania.

Kiev, Ucrania.- Por semanas, algunos resistieron los ataques rusos encerrados en una enorme acerera bajo una lluvia de misiles y morteros. Y cuando las tropas ucranianas que defendían la planta de Azovstal se rindieron en mayo de 2022, el lugar había quedado reducido a escombros.

La lucha en Azovstal, en la sitiada ciudad de Mariúpol, fue un momento emblemático en los primeros meses de la invasión rusa a Ucrania. También supuso un duro revés para el hombre más rico de ese país, propietario de la planta.

Con la destrucción de Azovstal, Rinat Akhmetov perdió una joya industrial que representaba una quinta parte de la producción de acero ucraniana, lo que asestó un duro golpe a su largo control de la economía.

El caso de Akhmetov subraya cómo la guerra, al devastar la industria ucraniana, ha frenado el poder de los llamados oligarcas del país, magnates que durante mucho tiempo dominaron la economía y utilizaron sus ganancias para comprar influencia política, según expertos.

Durante el primer año de la guerra, la riqueza total de los 20 ucranianos más ricos se redujo en más de 20 mil millones de dólares, según la revista Forbes.

Akhmetov fue el más afectado, al perder más de 9 mil millones de dólares, y es uno de los dos únicos multimillonarios que quedan en Ucrania, frente a los 10 que había antes de la guerra, según el periódico The New Voice of Ukraine.

Ahora, las autoridades ucranianas planean utilizar sus poderes en tiempo de guerra para intentar frenar a los oligarcas. El objetivo es reducir su influencia en la economía y la política, y perseguir a quienes hayan incurrido en prácticas corruptas, a fin de cumplir con las promesas que el Presidente Volodymyr Zelensky había realizado antes de la invasión rusa.

"Son débiles, y es una oportunidad única para hacer justicia en cuanto a cómo debe gobernarse el país", consideró Denys Maliuska, Ministro de Justicia ucraniano.

Las autoridades ucranianas afirman que estos esfuerzos tienen el objetivo de reconstruir un país más democrático y próspero, un paso crucial para asegurarse el apoyo de los aliados occidentales.

Aunque se podría eliminar la compra de influencias, esta estrategia también podría reducir el pluralismo en la política ucraniana y marginar a algunos de los oponentes de Zelensky.

Antes de la guerra, una de las investigaciones de mayor repercusión contra un hombre de negocios fue contra el principal rival político de Zelensky, el ex Presidente Petro Poroshenko, que hizo una fortuna en el negocio de los caramelos. Poroshenko ha evitado cuestionar a Zelensky desde el comienzo de la guerra.

Algunos críticos también consideran que la concentración de poder en torno al Gobierno durante la guerra puede dar lugar a una nueva oligarquía, y otros analistas afirman que los oligarcas aún conservan importantes influencias.

Al igual que varios magnates ucranianos, Akhmetov hizo su fortuna en la década de 1990, cuando el recién independizado país hizo la transición a una economía de mercado que vio lucrativos activos estatales privatizados a bajo precio. Se hizo con plantas de carbón y acero de la era soviética y construyó un imperio empresarial.

Dmytro Goriunov, economista del Centro de Estrategia Económica de Kiev, afirma que los oligarcas han sido un gran obstáculo para el desarrollo económico de Ucrania al dificultar la competencia. Antes de la guerra, controlaban más del 80 por ciento de industrias como el refinado de petróleo y la minería del carbón, según un estudio del que es coautor.

A diferencia de Rusia, donde los oligarcas se han alineado en gran medida con el Kremlin bajo coacción o por interés propio, las rivalidades entre los magnates ucranianos y su apoyo a una amplia gama de políticos han dado mayor variedad al panorama de Ucrania.

Sus grandes empresas industriales y agrícolas también han impulsado la economía, al dar empleo a cientos de miles de personas y atraer inversión extranjera.

Pero Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción de Ucrania, asevera que la participación de los oligarcas en los negocios, la política y los medios de comunicación generó un "círculo vicioso" en el que la mayoría de los vínculos con el poder estaban bajo su control, lo que alimentaba la corrupción.

En los primeros días de la guerra, cuando el país se unió en torno a su Presidente, los oligarcas no tuvieron más remedio que dejar de lado sus agendas políticas y ayudar en el esfuerzo bélico.

Como los ataques de Moscú se centraron en el este y el sur de Ucrania, el corazón industrial del país, muchas de las fábricas de los oligarcas fueron afectadas. En Mariúpol, las dos acereras de Akhmetov, incluida Azovstal, fueron destruidas.