Refuta EU a AMLO: fentanilo sí se produce en México

Washington DC, EU.- El Gobierno de Estados Unidos refutó hoy los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que en México no existe fabricación de fentanilo afirmando por el contrario, que dicho opioide sintético sí se elabora en territorio mexicano usando precursores químicos importados.

Durante una audiencia legislativa, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, confirmó que para el Gobierno estadounidense sí existe fabricación de fentanilo en México contrario a lo expuesto por López Obrador y también por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"El fentanilo se produce en México", dijo Nichols a pregunta del Senador republicano Bill Hagerty.

"México recibe precursores químicos de alrededor del mundo. Esos precursores se usan para producir fentanilo en México", dijo Nichols confirmando que la síntesis de la droga ocurre en territorio mexicano.

Contrario a comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmando el hallazgo de laboratorios clandestinos de fentanilo, el Presidente López Obrador dijo la semana pasada que el fentanilo no se producía en México algo que el diario The Chicago Tribune calificó como "mentira descarada".

"Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema?" aseguró López Obrador durante su conferencia de prensa matutina del pasado jueves 4 de marzo.

Desde 2014, la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA, en inglés) ha asegurado en sus informes anuales la existencia de producción ilegal de fentanilo en México pero fue en 2021 cuando alertó del involucramiento en ella del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CGJN).

También el lunes de esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respaldó los dichos de López Obrador sobre la inexistencia de fabricación de fentanilo en México añadiendo que dicha droga sintética llega a territorio mexicano principalmente desde Asia como producto terminado.

"Las autoridades de seguridad nacionales no tienen registro de producción de fentanilo en México, sino que ubican a nuestro país como zona de tráfico de ese opioide y sus precursores, los cuales provienen sobre todo de Asia", dijo la Cancillería en un comunicado tras una reunión de coordinación de cónsules en EU.

De acuerdo con informes presentados por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en enero pasado, el total de fentanilo en territorio mexicano durante el actual sexenio del Presidente López Obrador superaba ya las 6 toneladas en sitios como laboratorios clandestinos, casas particulares y almacenes.

Apenas el 22 de enero, fuentes militares de la SEDENA aseguraron a Grupo REFORMA que al menos una tercera parte de las incautaciones de fentanilo han ocurrido en Culiacán, Sinaloa donde aseguran la droga es fabricada por "Los Chapitos", los hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.