Registra EU más de 74 mil contagios en un día

Estados Unidos— A medida que se han intensificado los enfrentamientos sobre el uso obligatorio de mascarillas y los planes para reabrir las escuelas en todo Estados Unidos, el país estableció este jueves otro récord de nuevos casos en un solo día --- más de 74 mil, además de otros números que no han sido anunciados, de acuerdo a la base de datos de The New York Times

El récord anterior, que fue de 68 mil 241 casos, fue dado a conocer el pasado viernes.

Esa cifra incluyó más de 5 mil casos en el Condado Bexar en Texas, que abarca a San Antonio, en donde los números se han disparado en parte debido a un retraso en el reporte de pruebas para detectar el virus.

Esta es la onceava ocasión desde el mes pasado que el récord ha sido roto, y hasta este miércoles, el promedio de siete días de casos en el país excedió los 63 mil, respecto a los 22 mil 200 del mes anterior.

Este jueves, Florida rompió su récord de muertes en un solo día por segunda ocasión en esta semana, reportando 156 nuevas fatalidades.

Ha sido uno de los 10 estados que han establecido un récord de muertes en un solo día en esta semana, uniéndose a Idaho, Alabama, Arizona, Utah, Oregon, Texas, Hawai, Montana y Carolina del Sur.

Más de la mitad de los 50 estados han emitido la orden de usar mascarillas, aunque sigue habiendo una firme resistencia en muchos círculos, incluyendo a algunos líderes republicanos que consideran ese requisito como una amenaza a la libertad personal.