Registra FBI casa de Mike Pence por documentos secretos

Indianapolis, Estados Unidos.- El FBI registra este viernes la casa de Indiana del ex Vicepresidente Mike Pence como parte de una investigación de registros clasificados, según una fuente familiarizada con la búsqueda.

La persona no estaba autorizada a discutir la acción policial y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La búsqueda sigue al descubrimiento de documentos con marcas clasificadas por abogados el mes pasado.

El FBI ya había tomado posesión de lo que el abogado de Pence describió a los Archivos Nacionales como una "pequeña cantidad de documentos" que habían sido "empaquetados y transportados sin darse cuenta" a la casa de Pence en Indiana al final de la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Justicia y un portavoz de Pence no respondieron de inmediato una llamada en busca de comentarios el viernes.