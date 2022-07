Regresa Blockbuster de la tumba

Muchos recuerdan cuando Blockbuster era el líder de renta de películas en los formatos VHS y DVD, sin embargo una mala decisión la alejó de seguir siendo el gigante.

Ahora sorprende a miles de usuarios de redes sociales con un misterioso tuit en su cuenta oficial.

La empresa de entretenimiento se dio el "lujo" de rechazar a Netflix, cuando esta última aún era "pequeña", sin embargo los papeles se invirtieron en unos años y el dominio de Blockbuster se redujo a unas cuantas tiendas en una localidad en EU.

Tras dos años de inactividad, la cuenta oficial de Blockbuster regresó con un tuit que decía "Hemos vuelto desde la tumba", lo que llenó de nostalgia a los usuarios de la red social.

El misterioso mensaje venía acompañado con un GIF de un zombi saliendo de su tumba.

Hasta el momento, la compañía no ha dado más detalles sobre como será su regreso, sin embargo, los rumores apuntan que estarían apostando por el negocio de los NFTs.

Otra de las teorías más fuertes sobre el regreso de Blockbuster sería a través de Netflix con una comedia romántica sobre la última tienda de esta franquicia.

We're back from the grave... pic.twitter.com/CT3yHr9EKA

— Blockbuster (@blockbuster) July 22, 2022