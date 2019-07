'Regresen a sus países infestados de crimen'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo contra varias legisladoras demócratas a las que instó a regresar a sus países de origen, que describió como "lugares infestados de crimen".

Es "muy interesante ver a Congresistas Demócratas 'Progresistas', que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EUA, la mayor y más poderosa nación sobre la tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno", tuiteó Trump.

El mandatario se refería a un grupo de legisladoras de la Cámara Baja, entre las que figuran Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, que han protagonizado desencuentros con la líder de los demócratas en ese hemiciclo, Nancy Pelosi.

Ocasio-Cortez es nacida en EUA de origen puertorriqueño, Tlaib tiene raíces palestinas y Omar nació en Mogadiscio antes de llegar como refugiada a territorio estadounidense junto a su familia.

En sus tuits, Trump se preguntó "por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen. Entonces, vuelvan y muestren cómo se hace. Esos lugares necesitan mucho su ayuda, no se pueden marchar tan rápido. Estoy seguro de que Nancy Pelosi estará muy contenta de resolver arreglos de viaje gratis".

Pelosi ha recibido críticas de esas congresistas después de que cuestionara su influencia en una entrevista con el diario The New York Times y las apodara "el escuadrón" "Toda esta gente tiene su público, lo que sea, y su mundo de Twitter", dijo Pelosi al rotativo, al tiempo que afirmó que esas legisladoras no disponen de seguidores en realidad. "Son cuatro (Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley) y ese es el número de votos que tienen".

Tras estas declaraciones Ocasio-Cortez aseguró que Pelosi ha señalado en repetidas ocasiones a mujeres de color dentro del partido.

Pelosi contestó este domingo a los comentarios de Trump y rechazó sus "comentarios xenófobos" que, a su juicio, quieren dividir a los estadounidenses.

Jefe del ICE defiende las redadas

El director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Matthew Albence, defendió hoy las redadas contra inmigrantes indocumentados, pues solo se cumplen órdenes de jueces, afirmó.

Precisó: “No hablaré específicamente de nada de lo que está pasando desde el punto de vista de las operaciones”, ya que cuando la agencia realiza cualquier tipo de operación, lo primero es la seguridad de sus oficiales y del público.

Insistió que están realizando acciones contra individuos específicos que tuvieron la oportunidad de hacer una solicitud de asilo frente a un juez de inmigración y optaron por no hacerlo o no se presentaron a su primera audiencia.

“Simplemente estamos ejecutando las órdenes de deportación emitidas legalmente por un juez”, ratificó.

El director en funciones de ICE recordó que en febrero pasado su agencia envió cartas a esas personas pidiéndoles que se entregaran a las autoridades, pero que solo el 3.0 por ciento respondió. En su página de Twitter, el ICE tampoco confirmó que las redadas hayan empezado, pero llamó a las ciudades “santuario” de inmigrantes a cooperar en esta operación.

“Las comunidades están más seguras cuando las agencias de aplicación de la ley trabajan juntas. El ICE continúa instando a jurisdicciones en California y otras localizaciones santuario que hallen la manera de trabajar con ICE para mantener a los delincuentes extranjeros fuera de nuestras calles”, escribió.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx