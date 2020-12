Remece sismo de 6.3 de magnitud a Croacia

Reforma

Zagreb, Croacia.- Un sismo de 6.3 de magnitud en Petrinja, Croacia, provocó la muerte varias personas y el derrumbe de viviendas así como daños a diversos edificios, informó el Alcalde local, Darinko Dumbovic.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos", dijo Dumbovic.

Poco antes de hacer estas declaraciones, el Alcalde de Petrinja indicó al portal "24 sata" que "los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros" y que el Ejército acudió a la zona para ayudar en las tareas.

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la misma zona el lunes.