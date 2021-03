Remueven a perros de Biden tras mordida

Washington.- Los perros del Presidente estadounidense Joe Biden fueron removidos de la Casa Blanca luego de un "incidente menor" relacionado con una mordedura.

Así lo confirmó la Secretaria de prensa de Joe Biden, Jen Psaki, luego de reportes noticiosos sobre el hecho y afirmó que las mascotas irían a Delaware, estado hogar de los Biden, donde serían cuidados por amigos de la familia presidencial.

"Champ y Major, los perros del Presidente y de la Primera Dama, miembros de la familia, aún se están aclimatando y acostumbrando a su nuevo espacio y nuevas personas", explicó Psaki en una conferencia de prensa.

"El lunes, el perro más joven de la Primera Familia, Major, fue sorprendido por una persona no conocida y reaccionó en una forma que resultó en una lesión menor a la persona, lo que fue manejado por la unidad médica de la Casa Blanca sin necesidad de más tratamiento".

Psaki afirmó que ya estaba planeado que las mascotas fueran a Delaware mientras la Primera Dama Jill Biden está visitando bases militares en el estado de Washington y California hasta el miércoles.

La Primera Dama ha dicho que ha estado tratando de asentar a los dos pastores alemanes en su nueva casa en Washington D.C. desde que Biden asumió el cargo en enero.

Biden adoptó a Major en noviembre de 2018 de la Sociedad Protectora de Animales de Delaware. Champ se unió a la familia en 2008 cuando Biden fue elegido Vicepresidente durante la Presidencia de Barack Obama.

Jill Biden señaló el mes pasado que los caninos se han tenido que acostumbrar a la Casa Blanca, así como a sus numerosos empleados.

"Me he estado obsesionando con que nuestros perros se acomoden porque tenemos un perro viejo y tenemos un perro muy joven", dijo a "The Kelly Clarkson Show" en una entrevista el 28 de febrero. "Así que eso es lo que me ha obsesionado, lograr que todos se sientan cómodos y tranquilos".