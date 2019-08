Renuncia asistente personal de Trump

Washington.- La asistente personal del presidente Donald Trump, que ha estado con él desde el comienzo de su administración, abandonó la Casa Blanca, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Madeleine Westerhout renunció como asistente ejecutiva del presidente el jueves después de que Trump se enteró de que había compartido información con los reporteros en una reciente reunión extraoficial, durante la cual no dijo que sus comentarios eran extraoficiales, según fuentes conocidas. con su partida Westerhout había discutido los asuntos de la Casa Blanca durante la sesión, que un reportero reveló al personal de la Casa Blanca.

Un exfuncionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que Trump estaba cerca de Westerhout, cuya oficina estaba directamente frente a la Oficina Oval, pero que discutir información personal sobre su familia era una línea roja.

El New York Times fue el primero en informar la salida de Westerhout. Citando a una fuente con conocimiento de su partida, The Times informó que Westerhout fue considerado un "empleado separado" el jueves y que no se le permitiría regresar a la Casa Blanca el viernes.

La renuncia de Westerhout marca otra salida de una administración acosada por una serie de salidas de funcionarios de alto rango, y subraya la batalla del presidente contra las extensas filtraciones de la Casa Blanca y su mayor campaña contra la prensa.