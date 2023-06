Reportan arresto de General que sabía de rebelión de Wagner

/ El Presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, aplaude al coronel general Sergei Surovikin durante una ceremonia de entrega de premios a las tropas que lucharon en Siria

Moscú, Rusia.- El General Sergei Surovikin, el subcomandante del grupo ruso de fuerzas que luchan en Ucrania, habría sido detenido días después de que mercenarios organizaron una revuelta dentro de Rusia, dijeron el jueves a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto, citando evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos y Ucrania.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente.

No está claro si Surovikin enfrenta cargos o dónde está detenido, lo que refleja el mundo opaco de la política del Kremlin y la incertidumbre después de la revuelta.

Pero su presunta detención se produce días después de que mercenarios del Grupo Wagner tomaran el cuartel militar en la ciudad rusa de Rostov-on-Don y se dirigieran hacia Moscú en lo que parece haber sido una insurrección abortada.

El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, habló positivamente de Surovikin mientras criticaba a los altos mandos militares del país y sugirió que debería ser nombrado jefe del Estado Mayor para reemplazar al General Valery Gerasimov.

El New York Times informó esta semana que los funcionarios estadounidenses creen que Surovikin tenía conocimiento previo del plan de Prigozhin para organizar la revuelta. La Casa Blanca y el Kremlin se negaron a comentar.

Surovikin, que tiene vínculos desde hace mucho tiempo con Prigozhin, no ha sido visto desde el comienzo de la rebelión cuando publicó un video instando a ponerle fin.

Un bloguero militar ruso, el Moscow Times y el Financial Times informaron que Surovikin, quien también es el comandante de la fuerza aérea rusa, ha sido arrestado.

Hay una intensa especulación de que algunos altos oficiales militares pueden haber coludido con Prigozhin y ahora pueden enfrentar un castigo por el motín que envió brevemente una marcha prácticamente indiscutible hacia Moscú, que Putin calificó de traición y una "puñalada por la espalda".

Alexei Venediktov, ex jefe de Ekho Moskvy, una destacada estación de radio independiente que fue clausurada por las autoridades después de que Moscú invadiera Ucrania, dijo que Surovikin y sus lugartenientes cercanos no han estado en contacto con sus familias durante tres días, pero no llegó a decir que fue detenido.

Otro importante canal de mensajes militares, Rybar, dirigido por un ex oficial de prensa del Ministerio de Defensa, informó que se estaba llevando a cabo una purga en las filas mientras las autoridades investigaban las denuncias de que algunos podrían haberse puesto del lado de Prigozhin.

Surovikin ha estado vinculado a Prigozhin desde que ambos estaban activos en Siria, donde Rusia ha emprendido una acción militar desde 2015 para apuntalar al Gobierno del Presidente sirio Bashar Assad y ayudarlo a recuperar territorio después de una devastadora guerra civil.

Si bien Prigozhin había desatado insultos contra Shoigu y el jefe del Estado Mayor General, el General Valery Gerasimov, antes del motín de la semana pasada en el que exigió su destitución, ha elogiado continuamente a Surovikin y sugirió nombrarlo para reemplazar a Gerasimov.