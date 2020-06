Reportan ataque con cuchillo en Reino Unido; hay varios heridos

Reino Unido

La policía de Reino Unido informó esta tarde que ya investigan un supuesto ataque con cuchillo en las inmediaciones de Reading.

Medios locales reportan que en el lugar hay varias personas lesionadas por el supuesto ataque.

Hasta el momento se desconoce el número de heridos y la identidad del agresor.

#BREAKING: WARNING GRAPHIC 18+: Multiple people reported stabbed in #Reading,#UK in vicinity of a #BlackLivesMatter protest. At least 3 people killed!

