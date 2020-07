Reportan muerte de asistente a fiesta Covid en Texas

San Antonio, Estados Unidos (13 julio 2020).- Un hombre de 30 años que creía que el coronavirus era un engaño y asistió a una "fiesta Covid" murió después de ser infectado con el virus, según la directora médica de un hospital de Texas.

Jane Appleby, doctora y principal responsable del Hospital Metodista en San Antonio, dijo que el hombre murió después de asistir deliberadamente a una reunión con una persona infectada para evaluar si el coronavirus era real.

En sus declaraciones a organizaciones de noticias, la doctora Appleby dijo que el hombre le había dicho a su enfermera que asistió a una fiesta de Covid.

"Creo que cometí un error. Pensé que esto era un engaño, pero no lo es", habría dicho el paciente a su enfermera, justo antes de morir.

Los expertos en salud y los funcionarios públicos han arrojado dudas sobre si las "fiestas Covid" son un fenómeno real, e informes anteriores de tales fiestas han resultado falsos.

El lunes, el departamento de salud de San Antonio dijo que sus rastreadores de contactos no tenían ninguna información "que pudiera confirmar (o negar)" que tal evento había sucedido. The New York Times tampoco pudo verificar la historia.

En los últimos días, el hospital distribuyó un video del doctor Appleby describiendo el caso , junto con un comunicado de prensa. Ella no dijo cuándo o dónde tuvo lugar la fiesta, cuántas personas asistieron o cuánto tiempo después el hombre fue hospitalizado con Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Aseguró que estaba compartiendo la historia para advertir a otros, especialmente en Texas, donde los casos están subiendo.

El hospital, citando las reglas de confidencialidad de pacientes, se negó a identificar públicamente al hombre. Su familia no respondió a varias solicitudes de entrevistas transmitidas por el hospital.

Cuando se le preguntó sobre el escepticismo sobre la historia, Laura Breeden, una portavoz de Methodist Healthcare, dijo: "No estaba allí. Sin embargo, Jane Appleby es nuestra directora médica. Creo que lo que ella dice es verdad".

Hubo 8 mil 332 nuevos casos confirmados de coronavirus en el estado el sábado, según una base de datos del New York Times . Hasta el momento, se han registrado más de 258 mil casos y más de 3 mil 200 muertes en Texas.

Al menos cinco personas entre las edades de 30 y 39 años han muerto de coronavirus en San Antonio, según el sistema de rastreo del virus allí.

Los informes anteriores de "fiestas Covid" no se han sostenido. Funcionarios de salud del condado en el sureste del estado de Washington informaron en mayo que tenían evidencia de que al menos dos casos de coronavirus estaban vinculados a una o más de esas fiestas, pero luego se retractaron y dijeron que las fiestas habían sido "reuniones más inocentes".