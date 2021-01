Reportan suicidio de 2 policías de Capitolio tras asalto

Reforma

Washington DC, EU.- Dos oficiales de policía que respondieron al violento asalto de trumpistas al Capitolio de EU el pasado 6 de enero murieron por suicidio, afirmó un reporte de Político basado en un testimonio.

El jefe interino de la Policía Metropolitana de D.C., Chief Robert Contee, dijo a asignados en la Cámara de Representantes que Jeffrey Smith, un oficial de la Policía de la capital, y el oficial de la Policía del Capitolio Howard Liebengood "se quitaron su propia vida a raíz de esa batalla", según Politico.

No se conocía la muerte de Smith antes de este testimonio. Otro oficial de la Policía del Capitolio, Brian Sicknick, murió de heridas que obtuvo durante el ataque al Congreso.

Al menos cinco personas murieron durante el ataque, y dos oficiales murieron después por suicidios.

Esta semana, la jefa interina de la Policía del Capitolio se disculpó por no haber estado preparados para la insurrección violenta a pesar de las advertencias de que supremacistas blancos y otros grupos ultraderechistas atacarían al Congreso.

Yogananda Pittman dijo que la Policía del Capitolio "no cumplió sus propios estándares elevados ni los de ustedes". Mencionó varios errores: no tener suficientes agentes ni provisiones disponibles, no proseguir con la orden de cierre total que ella emitió durante el sitio y no contar con un plan de comunicaciones suficiente para una crisis.

"Sabíamos que grupos milicianos y de supremacistas blancos iban a asistir", escribió Pittman. "Sabíamos además que algunos de esos participantes tenían intención de traer armas de fuego y otras al mitin. Sabíamos que era muy posible que hubiera violencia y que el Congreso era el blanco".

Ahora, las agencias federales investigan una serie de amenazas contra miembros del Congreso y cuando se acerca la fecha de inicio del segundo juicio político contra Donald Trump.