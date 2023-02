Reportan tres muertos por avalancha en Montañas Cascada

The New York Times

Nueva York.— Tres alpinistas que intentaban llegar al pico de una montaña en el Estado de Washington durante el fin de semana murieron después de que uno de los alpinistas de su grupo causó una avalancha mientras ascendían, provocando un peligroso deslizamiento de nieve sobre ellos, según dieron a conocer las autoridades.

Los alpinistas eran parte de un grupo de seis integrantes de un club de escaladores coreanos con sede en Nueva York, y durante su ascenso se encontraron con una fuerte nevada y vientos extremadamente fuertes este domingo, mientras intentaban llegar al pico de 8 mil 705 pies en las Montañas Cascada, un rango que atrae a miles de visitantes cada año con unas vistas espectaculares del panorama nevado.

Al parecer, no estaban enterados del pronóstico de avalanchas para el domingo por la mañana mientras trataban de llegar más alto hacia el Pico Colchuk, comentó Rich Magnussen, especialista del programa de manejo de emergencias de la Oficina del Sheriff del Condado Chelan, que entrevistó este martes a los tres sobrevivientes.

“Había condiciones realmente extremas en ese lugar”, dijo Magnussen. “Cuando nieva aquí en el valle, se espera que eso se multiplique por diez allá arriba”.

Los alpinistas, cuyos nombres no fueron dados a conocer por la oficina del sheriff y cuyos restos no han sido recuperados, habían hecho un progreso constante, llegando a 7 mil 200 pies de alto en la montaña, cuando alrededor de la 1 p.m., la persona que lideraba el grupo provocó una avalancha, según informó la oficina del sheriff.

Cuatro de los seis escaladores recibieron una gran cantidad de nieve, hielo y piedras, que los hizo caer unos 500 pies, dijo Magnussen. Los otros dos se quedaron detrás de una roca cuando la avalancha ocurrió y no resultaron lesionados, agregó.

“Ellos tuvieron realmente mucha suerte”, dijo Magnussen.

El cuarto alpinista que fue afectado por la avalancha y sobrevivió sufrió una lesión en la rodilla.

Ese alpinista, quien es del Estado de Nueva York, vio que dos de sus amigos murieron instantáneamente, y un tercero quedó colgando.

Él le practicó respiración cardiopulmonar, pero una hora después del deslizamiento inicial de nieve, recibieron otros tres enormes deslizamientos.

Los tres sobrevivientes bajaron a su campamento, pero no pudieron contactar a las autoridades porque el grupo no contaba con un aparato para comunicarse. Un séptimo integrante que no acompañó a los demás, tuvo que manejar hasta un poblado cercano para llamar a la oficina del sheriff en busca de ayuda.