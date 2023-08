Reprueban republicanos lucha antinarco de AMLO

/ El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante el primer debate republicano en Milwaukee, Wisconsin

Wisconsin, Estados Unidos.- La mayor parte de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano en 2024 reprobaron los esfuerzos antidrogas de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador con algunos incluso sugiriendo el envío de tropas estadounidenses a México.

Con la ausencia del actual líder en las encuestas, el ex Presidente Donald Trump, los republicanos celebraron su primer debate para definir a su candidato a la Casa Blanca y en el coincidieron en poner mayor presión al Gobierno de México para luchar contra los cárteles de la drogas.

"¿Usted apoyaría como Presidente el envío de Fuerzas Especiales de EU a México por la frontera para atacar los laboratorios de fentanilo y atacar las operaciones de los cárteles?", preguntó la moderadora Martha MacAllum al Gobernador de Florida, Ron de Santis, durante el debate.

"Sí, y lo haré el primer día. Las cosas están así: Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos. Esto es un país en decadencia cuando los cárteles controlan gran parte de nuestra frontera sur. Tenemos que restablecer el Estado de derecho", dijo DeSantis.

Celebrado en la ciudad de Milwaukee a 145 días de las elecciones primarias, los aspirantes republicanos encontraron en la crítica a la lucha antinarco de López Obrador un punto en común, particularmente ante las 75 mil muertes por sobredosis de fentanilo traficado desde México en 2022.

"Conocí a una señora en Texas llamada Tracy y su hijo tomó un Percocet mezclado con fentanilo y murió inmediatamente. Eso está sucediendo en todo el País debido al veneno que están trayendo (los cárteles) ¿Usaría yo la fuerza y los trataría como organizaciones terroristas extranjeras? Claro que sí", dijo DeSantis.

Durante el debate, las críticas por la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en la frontera con México llegaron por parte de 7 de 8 de los aspirantes republicanos, incluidos aspirantes más moderados como Asa Hutchinson, ex jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

"No podemos tener éxito en la lucha contra los cárteles a menos que contemos con México como socio. Tenemos que usar la presión económica para lograrlo. El Presidente (López) Obrador no ha sido de ayuda. Y tenemos que usar presiones económicas que esta Administración no está utilizando", dijo Hutchinson.

El ex Vicepresidente de EU y hoy aspirante a la Casa Blanca, Mike Pence, también criticó la lucha antinarco del actual Gobierno mexicano y prometió meter presión económica tal como Trump lo hizo exitosamente en 2019 al amenazar con imponer aranceles a las importaciones mexicanas de no cooperar en migración.

"(Cuando fui Vicepresidente) usamos presión económica para traer a los mexicanos a la mesa y que nos permitieron que la gente esperara en México mientras solicitaban asilo...y conseguimos que los mexicanos desplegaran su Guardia Nacional en su frontera sur", explicó Pence durante el debate.

"Quiero prometerles que, como Presidente de EU, confrontaré a México exactamente de la misma manera. Y nos asociaremos con el Ejército Mexicano para perseguir y destruir a los cárteles que se están cobrando vidas en el país", dijo Pence con ovaciones del público presente sobre su estrategia.

Las críticas en torno a la situación de la seguridad fronteriza con México también provinieron de otros aspirantes como el ex Gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el Senador por Carolina del Sur Tim Scott, el Gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, y el joven empresario Vivek Ramaswamy.

Desde enero, destacados miembros del Partido Republicano entre los que se incluyen Senadores, congresistas, Gobernadores y por supuesto, aspirantes a la Casa Blanca han propuesto medidas radicales para lidiar con los cárteles ante la crisis por el consumo de fentanilo fabricado ilegalmente en México.

Actualmente, la Administración del Presidente Joe Biden está en negociaciones para lograr más cooperación de China para detener el envío de precursores químicos para la fabricación ilegal de fentanilo en México y desde abril mantiene negociaciones antinarco de alto nivel con el Gobierno de López Obrador.