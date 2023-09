Republicanos logran crisis migratoria en estados demócratas

Agencia Reforma

Nueva York.- Cuando el Gobernador Greg Abbott comenzó a enviar autobuses de migrantes a Nueva York, Washington y Chicago, lo hizo con la promesa de llevar la frontera de EU con México a las ciudades demócratas que, según él, estaban ignorando ingenuamente sus costos.

Un año después, las olas migratorias a las que él ayudó a poner en marcha han puesto a las ciudades "santuario" al límite, con sus presupuestos ajustados y sus comunidades bajo tensión.

Y una crisis fronteriza que ha animado la política republicana durante años ahora está dividiendo al Partido Demócrata.

Los impulsos humanitarios colisionan contra las desesperadas limitaciones de recursos, y los alguna vez leales aliados demócratas se han unido de mala gana a los republicanos para lanzarse contra el Presidente Joe Biden.

Eric Adams, Alcalde de la ciudad de Nueva York, declaró esta semana que sin un rescate federal y medidas drásticas en la frontera, la creciente migración "destruirá la ciudad".

La segunda ciudad más grande del país, Los Ángeles, prometió demandar a Abbott. Y el Alcalde liberal de Chicago, comenzó a suplicar el mes pasado que la Casa Blanca intervenga.

"Permítanme decir esto claramente: la ciudad de Chicago no puede seguir dando la bienvenida a los recién llegados de manera segura y capaz sin un apoyo significativo y cambios en la política de migración", dijo el Alcalde Brandon Johnson.

La Gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, una demócrata liberal, declaró el estado de emergencia, activó la Guardia Nacional y comenzó a solicitar ayuda a la Casa Blanca.

Los migrantes que viajan en autobuses financiados por el estado desde Texas son una fracción del número total que llega a las ciudades del norte.

Texas se jacta de que su "Operación Estrella Solitaria" ha enviado a más de 13 mil 100 migrantes a la ciudad de Nueva York desde agosto de 2022, pero la tensión general allí proviene de más de 110 mil solicitantes de asilo.

Algunos de esos migrantes tienen familia en Nueva York, mientras que otros se sienten atraídos por la historia de la ciudad de acoger migrantes.

Aún así, el creciente reclamo está creando una rara convergencia entre los dos partidos que durante años han luchado en universos políticos aparentemente paralelos.

Los demócratas se centraron en cuestiones como el aborto, la preservación de la democracia y la expansión de la atención médica, mientras que los republicanos advirtieron sobre una "invasión" de migrantes y criticaron la ideología liberal "despertada", el socialismo y la expansión de los derechos LGBTQ.

Las interminables conferencias de prensa republicanas en la frontera y las amenazas de destituir a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, fueron descartadas como fanfarronadas políticas.

Ahora, de repente, algunos demócratas se parecen notablemente a los republicanos.

"Los neoyorquinos del norte del estado no deberían ser obligados a asumir la responsabilidad por décadas de políticas migratorias fallidas, disfunción y estupidez en Washington, Albany y lugares como la ciudad de Nueva York", dijo Josh Riley, el candidato demócrata que busca derrocar al representante Marc Molinaro, un republicano del valle de Hudson.

Riley añadió que era hora de que Biden "dara un paso al frente y ayudara".

Para los republicanos, la respuesta a la táctica de Abbott ha ido más allá de lo que podrían haber esperado: una extensión del dolor a medida que millones de migrantes cruzan la frontera con México, huyendo de la violencia y la pobreza, atraídos por lo que ven como una Administración más acogedora.

El representante conservador Ronny Jackson, republicano por Texas, elogió las caravanas de autobuses por ser "audaces" y "pensar fuera de lo común".

Incluso voces republicanas más moderadas han elogiado la medida.

"La realidad es que Abbott estaba arrojando luz sobre cuestiones existentes de las que nadie hablaba", dijo Will Hurd, un republicano moderado y ex miembro de la Cámara de Representantes de un distrito fronterizo de Texas que ahora se postula para presidente como un feroz crítico de Donald Trump.

"Los Gobernadores y alcaldes demócratas están teniendo que lidiar con lo que los gobernadores republicanos han tenido que enfrentar durante tres años".

Los demócratas parecen paralizados por una oleada de migración urbana que ha desafiado las respuestas fáciles y amenaza cada vez más sus aspiraciones políticas, desde cruciales elecciones legislativas en los suburbios de la ciudad de Nueva York hasta la carrera por la Casa Blanca.

Los demócratas en las ciudades continúan repudiando a los republicanos por utilizar a los migrantes como armas políticas, sin tener en cuenta su salud o seguridad.

El mes pasado, un niño de 3 años que viajaba a Chicago en un autobús financiado por Texas se enfermó, fue trasladado a una ambulancia y luego murió en un hospital.

Los candidatos del partido se apresuran a señalar que los republicanos merecen una gran parte de culpa por bloquear intentos anteriores de implementar una reforma migratoria bipartidista en Washington.

Pero muchos demócratas se dan cuenta de que las quejas sólo llegan tan lejos cuando entran en un año electoral, cuando la migración, la seguridad fronteriza y los llamados deTrump a defender a los estadounidense agitarán al electorado lejos de la frontera con México.

"La potencia del tema no ha disminuido, y los demócratas que piensan que sí se están engañando a sí mismos", dijo Howard Wolfson, un importante estratega demócrata que dirige cientos de millones de dólares en gasto político como asesor de Michael Bloomberg.

"Esto no será sólo un problema local de la ciudad de Nueva York, Chicago o Boston. Esto será una prioridad para los votantes de todo el país el próximo año, y mi fuerte consejo para la Casa Blanca es que deben dejar de lado y tomar medidas para abordar esto".

Las cifras se están volviendo imposibles de ignorar. La ciudad de Nueva York alberga a 59 mil migrantes cada noche y los proyectos de cuidarlos podrían costar 12 mil millones de dólares en los próximos años, amenazando la viabilidad de otros servicios de la ciudad.

Chicago ha acogido a 13 mil 500 migrantes y ha gastado al menos 250 millones de dólares.

Los solicitantes de asilo han abarrotado las comisarías de Policía y el aeropuerto O'Hare y han provocado feroces recriminaciones por parte de los residentes negros del lado sur que ven disparidades entre la inversión en sus comunidades y el dinero gastado en la atención de los migrantes.

En Washington, la ciudad ha acogido a 10 mil 500 migrantes desde que llegó el primer autobús frente a la casa de la Vicepresidenta Kamala Harris.

Y en Massachusetts, la llegada de miles de familias migrantes ha aumentado la población de refugios del estado en un 80 por ciento en el último año.

A medida que los llamamientos se hacen más fuertes, la Casa Blanca ha intensificado lentamente su respuesta.

En junio, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias asignó enormes subvenciones para "refugio y servicios" a ciudades y estados que no estaban acostumbrados a recibir tanta atención: 105 millones de dólares a la ciudad de Nueva York, 10,6 millones de dólares a Chicago, 19 millones de dólares a Illinois y más de 5 millones de dólares a Washington.

Otros programas del Departamento de Servicios Humanos aumentaron el dinero federal total para Nueva York a 140 millones y 45 millones para Chicago. Sin embargo, esas cifras difícilmente satisfacen la necesidad: sólo Chicago e Illinois han asignado alrededor de $00 millones para la atención de migrantes en la urbe este año.

Después de que la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, viajara a Washington el mes pasado, funcionarios de la Administración Biden dijeron que pedirían al Congreso que asignara más dinero para reembolsar a las ciudades y estados y se comprometieron a ayudar a los solicitantes de asilo a completar el papeleo para obtener permisos de trabajo más rápidamente.

También culparon al Congreso por negarse a adoptar un plan de migración integral que Biden propuso por primera vez en 2021.

Tom Pérez, director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, comenzó a realizar llamadas telefónicas semanales con Adams y Hochul, y habló con Healey el jueves.

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los migrantes que utilizan una nueva aplicación emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueden acelerar el proceso de solicitud de un permiso de trabajo y dijeron que la Administración había gastado mil millones de dólares para aliviar la crisis. Una solicitud adicional de 600 millones de dólares está pendiente de acción del Congreso.

Pero los funcionarios dijeron que, en última instancia, el Congreso debe actuar para ampliar la legislación de imigración.

Angelo Fernández Hernández, portavoz de la Casa Blanca, desestimó los "crueles trucos políticos" de Abbott y reprendió a los "republicanos en el Congreso que no sólo se niegan a aprobar una reforma migratoria integral sino que tampoco proporcionan" al Departamento de Seguridad Nacional los recursos que necesita.

Fernández afirmó que la Administración Biden estaba "utilizando las herramientas que tiene disponibles para asegurar la frontera y construir un sistema de migración seguro, ordenado y humano, al tiempo que lidera la mayor expansión de vías legales para la migración en décadas".

Pero la Casa Blanca se ha negado silenciosamente a acciones unilaterales más agresivas, como el uso de poderes ejecutivos para acelerar la concesión de permisos de trabajo.

Y el propio Biden parece no querer tener nada que ver con el tema públicamente, renunciando al tipo de liderazgo de alto perfil que los funcionarios locales han estado exigiendo.

"Cuando algunos de estos gobernadores y ciudades como Nueva York comenzaron a reclamar pensé que la Administración Biden sacaría la cabeza de la arena, pero no ha cambiado mucho", dijo Jackson. "Simplemente creo que no saben qué hacer en este momento. Han creado una crisis que no pueden gestionar".

Algunos demócratas temen que su abanderado para 2024 pueda estar malinterpretando la potencia de un tema volátil de cara a un año electoral.

Tom Suozzi, un ex congresista demócrata de Long Island que está considerando un intento de regreso el próximo año, instó a Biden a seguir la página de uno de sus predecesores, Bill Clinton.

Suozzi dijo que el presidente debería proponer a los republicanos un paquete moderado de reformas que equilibre la seguridad fronteriza con "el sufrimiento humano muy real que existe".

"Si los republicanos se sientan a la mesa con el Presidente y los demócratas, Estados Unidos tiene un camino a seguir", dijo Suozzi. "Si los republicanos rechazan la solución moderada del Presidente, eso los expone como si simplemente estuvieran jugando a la política en este tema".

Pero los demócratas están divididos sobre cómo debería responder la Administración.

Los líderes de algunas de las ciudades afectadas quieren una ampliación de los programas de permiso humanitario y de estatus de protección temporal para clases enteras de migrantes, como los venezolanos.

Esas medidas ayudarían a acelerar los permisos de trabajo para los refugios superpoblados, las comisarías de Policía y los aeropuertos que ahora albergan a personas que se ven obligadas a permanecer inactivas o a entrar en la economía informal.

"Esto requiere una respuesta nacional, pero tiene que ser una respuesta humanitaria, no una mano de hierro al otro lado de la frontera", dijo Nubia Willman, quien dirigió la Oficina de Nuevos Americanos de Chicago cuando comenzaron a llegar los primeros autobuses.