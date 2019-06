Residentes del sur de Israel protestarán ante la ONU por globos incendiarios lanzados desde Gaza

Israel.– Los residentes del sur de Israel han decidido recurrir a las Naciones Unidas ante el constante lanzamiento de globos incendiarios desde Gaza hacia las comunidades israelíes cerca de la frontera con el enclave costero, según un reporte del Canal 12.

TZVI JOFFRE

Los jefes de los consejos regionales cerca de la frontera de Gaza y los habitantes de las comunidades en el área están estudiando opciones legales para recurrir a la ONU y denunciar a Hamás por violación de los derechos humanos contra los residentes del sur de Israel.

“Vivo en una comunidad cercana a la Franja de Gaza y me siento invisible”, dijo un residente en un video del grupo de protesta Unidad con el Sur. “Siento que el resto del país no me ve”.

“La gente de derecha dice que merezco esto debido a la desconexión de Gaza. La gente de izquierda dice que lo merezco por votar por Bibi [el primer ministro Benjamín Netanyahu]. Hemos sido los escudos del estado durante años y siento que somos las bolsas de cadáveres del país”.

La semana pasada, se registraron al menos 100 incendios en la zona sur de Israel.

Pese a informes de un acuerdo entre Hamás e Israel, el viernes se desataron 14 incendios por globos incendiarios. Otros dos incendios fueron provocados el sábado, afirmó un portavoz de los Servicios de Bomberos y Rescate de Israel.

El viernes, unos 7.000 palestinos organizaron disturbios a lo largo de la frontera, y prendieron fuego a un jeep de las FDI con un cóctel molotov. No se reportaron heridos israelíes.

Las tropas de las FDI utilizaron medios de dispersión de disturbios contra los manifestantes, incluido el fuego real. Al menos 49 palestinos resultaron heridos, entre ellos 8 médicos y un periodista, según informes del Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamás.

Israel amplió la zona de pesca en Gaza a 15 millas náuticas y está de acuerdo en devolver 60 barcos confiscados. Asimismo, acordó reanudar el suministro de combustible al enclave costero que había detenido debido a la ola de globos incendiarios.

Como parte del acuerdo, Hamás se ha comprometido a detener el lanzamiento de los explosivos atados a globos y contener las protestas fronterizas.