Respalda Evo a AMLO tras reportaje de NYT

Foto: Especial/AP / Ex Presidente boliviano Evo Morales

La Paz, Bolivia.- El ex Presidente boliviano Evo Morales expresó su "solidaridad" a Andrés Manuel López Obrador por lo que llamó "la campaña de difamación y calumnias" en su contra, un día después de que el diario The New York Times dio a conocer que Estados Unidos indagó nexos de cercano a su Gobierno con el narco.

"Expresamos nuestra solidaridad con el hermano Presidente López Obrador ante la campaña de difamación y calumnias emprendidas por gente que se hace llamar periodistas", dijo el ex líder en X.

Evo aseguró, sin señalar directamente al reportaje, que la información dada a conocer ayer solo responden a los "intereses políticos, económicos y guerreristas de Estados Unidos y de las oligarquías locales".

"De todos modos, ninguna campaña de este tipo podrá engañar al hermano pueblo mexicano", aseveró Evo.

La publicación divulgó que Washington descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre "poderosos" agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al Presidente.

Uno de los confidentes más cercanos de López Obrador -de quien el diario no reveló nombre- se habría reunido antes de las elecciones presidenciales de 2018 con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.

Además, según una fuente del NYT, tras la elección de 2018, un líder del cártel de Los Zetas habría dado cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador, con la esperanza de salir de prisión. En este caso tampoco se ventilaron los nombres.

Sin embargo, la investigación fue abandonada para evitar conflictos con el Gobierno mexicano; según el Times, no se abrió indagatoria directa contra AMLO sino sobre algunos de sus colaboradores.