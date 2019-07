Responde Trump a informes de trabajadores indocumentados en sus propiedades

Washington— Después de meses de silencio, el presidente Trump respondió el viernes a los informes de que la Organización Trump ha empleado a docenas de inmigrantes indocumentados diciendo que no sabe si la organización lo hace o no.

"No lo sé porque no lo dirijo", dijo Trump cuando se le preguntó si estaba seguro de que los inmigrantes indocumentados ya no estaban trabajando en sus campos de golf. "Pero diría esto: probablemente todos los clubes de los Estados Unidos tienen eso porque parece ser, por lo que entiendo, una forma en que la gente hizo negocios".

El New York Times informó por primera vez en diciembre que Victorina Morales, una inmigrante indocumentada guatemalteca y varias otras personas que vivían en el país ilegalmente, había sido empleada en el Club de Golf Trump National en Bedminster, N.J., donde el Sr. Trump se dirigía el viernes.

Muchos trabajadores indocumentados en otras propiedades de Trump, incluidos los centros turísticos en Filadelfia, el condado de Westchester, Nueva York y Jupiter, Florida, se han manifestado desde entonces y dijeron que también estaban empleados usando números de Seguro Social falsos y tarjetas verdes.

Después de las revelaciones, la Organización Trump dijo que había comenzado a utilizar E-Verify, un sistema de verificación electrónica que verifica los documentos proporcionados por las nuevas contrataciones contra los registros de la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional para identificar falsificaciones, en todas las propiedades. El mismo mes, decenas de trabajadores indocumentados fueron despedidos en clubes en Briarcliff Manor, N.Y., Pine Hill, N.J., y en el club Bedminster.

Cuando estaba a punto de subirse a Marine One para dirigirse al club Bedminster el viernes, Trump pareció indicar que la Organización Trump había fortalecido sus procesos de contratación para asegurarse de que ya no empleaban inmigrantes indocumentados.

"Pero hemos terminado, sea lo que sea lo que hicieron, tenemos una regla muy estricta de que esas reglas son muy estrictas", dijo Trump, de pie en South Lawn.

La Organización Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Eric Trump, quien junto con su hermano, Don Jr., asumió la administración de la organización, dijo en enero que la contratación de inmigrantes indocumentados era una señal de los fracasos del sistema de inmigración de los Estados Unidos y que despedir a los empleados era angustioso.

"Debo decir, para mí personalmente, todo esto es realmente desgarrador", dijo Eric Trump. "Nuestros empleados son como la familia, pero cuando se les presentan documentos falsos, un empleador no tiene muchas opciones".

La Sra. Morales, de 47 años, trabajó como ama de llaves en Bedminster durante cinco años, desempolvando los trofeos de golf del presidente, limpiando su inodoro y cambiando sus sábanas. "¿Cómo puede el presidente profesar no saber que somos trabajadores indocumentados si todos hemos sido despedidos?", Dijo.

"Limpié su casa. Limpié la casa de Ivanka. Él me vio todo el tiempo. Estoy seguro de que él pensó que no tenía papeles ", agregó.

Anibal Romero, un abogado que representa a la Sra. Morales y varios otros ex trabajadores de Trump que son indocumentados, dijo: "Los inmigrantes no se contrataron a sí mismos". Agregó: "Es hora de que los empleadores estadounidenses le digan al presidente que legalice, No demonizar y deportar a estas personas trabajadoras ".