Retira hija de Evo pedido de asilo

Ciudad de México.- Evaliz Morales, hija del ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció al asilo político en México, informó la Canciller boliviana, Karen Longaric.

"Ella ha renunciado al asilo, es una decisión muy propia de ella, tendrá sus razones. El Gobierno de Bolivia no está ejerciendo ninguna presión sobre ningún político, no hay mandamientos de apremio", dijo Longaric, de acuerdo con el diario local Los Tiempos.

Apenas el martes, la Cancillería interina de Bolivia había autorizado un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, quien se encuentra en la Embajada de México en La Paz.

Tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia boliviana el 10 de noviembre, forzado por militares y en medio de la crisis posterior a las fallidas elecciones del 20 de octubre, varios funcionarios de su Gobierno buscaron asilo en la Embajada de México en La Paz.