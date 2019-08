Retoma las armas disidencia de FARC

Ciudad de México.- Iván Márquez, quien fuera el número dos de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció a través de un video que retomará las armas en respuesta al incumplimiento de los acuerdos de paz.

En el anuncio, divulgado en redes sociales, Márquez aparece junto al ex comandante de línea dura Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", y el prófugo ex congresista Sauxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", solicitado en extradición a EU por cargos de narcotráfico.

"Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas", afirmó Márquez durante el manifiesto en video de 32 minutos.

"Anunciamos al mundo ue ha comenzado la segunda Marquetalia (el emblemático lugar donde nacieron las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión", proclamó.

El ex jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, aunque en la grabación afirma que el grupo se comunicó desde algún punto en la zona del Río Inírida, en la región amazónica del sureste del país.

Márquez, quien es investigado por delitos de narcotráfico en Colombia y tiene una circular roja de la Interpol, también señaló que buscarán una alianza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino", aclaró.

El ex guerrillero fungió durante más de cuatro años como negociador de los acuerdos de paz en Cuba y fungió como mediador del Gobierno del ex Presidente Juan Manuel Santos para terminar con el conflicto de más de 50 años que dejó más de 260 mil muertos y millones de desplazados.

"Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligaron a regresar al monte", continuó el guerrillero.

"Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana", afirmó rodeado por otros jefes rebeldes. "Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa".

El ex combatiente agregó en su mensaje que desde la firma de los acuerdos nada a cambiado pues no se detuvo la matanza de líderes sociales ni de ex guerrilleros.

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia de un Estado", expresó.

El ex Presidente colombiano Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pidió que el Estado mantenga su compromiso con los ex combatientes que siguen comprometidos con el proceso y "reprimir"

"El 90 por ciento de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. ¡La batalla por la paz no se detiene!", escribió en su cuenta de Twitter.

La que fuera la mayor guerrilla del continente, ahora desarmada y convertida en partido político, hoy tiene un lugar en el Congreso de Colombia, con 10 escaños garantizados como parte de los acuerdos de paz.

Mientras tanto, más de 10 mil ex guerrilleros fueron reintegrados a la sociedad civil.