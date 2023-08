Revela memo plan de Trump para revertir victoria de Biden

Washington DC, Estados Unidos.- Un abogado aliado con el Presidente Donald Trump primero delineó un plan para utilizar listas falsas de electores con el fin de subvertir las elecciones de 2020 en un memo de campaña interna previamente desconocido que los fiscales están presentando como un eslabón crucial en cómo los esfuerzos del equipo de Trump evolucionaron hacia una conspiración criminal.

La existencia del memo del 6 de diciembre de 2020 salió a la luz en la acusación de la semana pasada contra Trump, aunque sus detalles seguían siendo poco claros. Sin embargo, una copia obtenida por The New York Times muestra por primera vez que el abogado, Kenneth Chesebro, reconoció desde el principio que estaba proponiendo una "estrategia audaz y controvertida" que la Corte Suprema "probablemente" rechazaría al final.

Pero aunque el plan en última instancia no lograra pasar la evaluación legal en el nivel más alto, Chesebro argumentó que lograría dos objetivos: centraría la atención en las afirmaciones de fraude electoral y "compraría más tiempo para la campaña de Trump para ganar litigios que privarían a Biden de votos electorales y/o agregarían a la columna de Trump".

El memo había sido una pieza faltante en el registro público de cómo los aliados de Trump desarrollaron su estrategia para revertir la victoria de Biden. A mediados de diciembre, los falsos electores de Trump podrían llevar a cabo el proceso de votación como si tuvieran la autoridad para hacerlo. Luego, el 6 de enero de 2021, el Vicepresidente Mike Pence podría contar unilateralmente esos votos, en lugar de los oficiales y certificados para Joe Biden.

Si bien ese plan básico en sí ya era conocido, el documento, descrito por los fiscales como el "memo de electores fraudulentos", proporciona nuevos detalles sobre cómo se originó y se discutió tras bambalinas. Entre esos detalles se encuentra la estrategia de "mensajes" propuesta por Chesebro para explicar por qué los electores pro-Trump se reunieron en estados donde se declaró ganador a Biden. La campaña presentaría ese paso como una "medida rutinaria necesaria para garantizar" que el conjunto correcto de electores pudiera ser contado por el Congreso si los tribunales o las legislaturas concluían más tarde que Trump realmente había ganado los estados.

No fue la primera vez que Chesebro planteó la idea de crear electores alternativos. En noviembre, sugirió hacerlo en Wisconsin, aunque por un motivo diferente: salvaguardar los derechos de Trump en caso de que posteriormente ganara una batalla legal y se lo declarara ganador certificado de ese estado para el 6 de enero, como había ocurrido con Hawái en 1960.

Pero la acusación describió el memo del 6 de diciembre como un "desvío marcado" de esa propuesta, convirtiéndose en lo que los fiscales afirman que fue un complot criminal para idear "una falsa controversia que entorpecería la certificación adecuada de Biden como Presidente electo".

"Reconozco que lo que sugiero es una estrategia audaz y controvertida, y que hay muchas razones por las cuales podría no llegar a ejecutarse el 6 de enero", escribió Chesebro.

"Pero mientras sea una opción posible, para preservarla como una posibilidad es importante que los electores de Trump-Pence emitan sus votos electorales el 14 de diciembre".

Tres días después, Chesebro redactó instrucciones específicas para crear electores fraudulentos en varios estados, en otro memo cuya existencia, al igual que el de noviembre, fue reportada por primera vez por The New York Times el año pasado. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el disturbio del 6 de enero también los citó en su informe de diciembre, pero al parecer no tuvo conocimiento del memo del 6 de diciembre.

"Creo que lo que se puede lograr el 6 de enero no es simplemente mantener a Biden por debajo de los 270 votos electorales", escribió Chesebro en el memo recién revelado.

"Parece factible que el recuento de votos pueda llevarse a cabo de manera que en ningún momento Trump quede rezagado en el recuento de votos electorales a menos que y hasta que Biden pueda obtener una decisión favorable de la Corte Suprema que respalde la Ley de Recuento Electoral como constitucional, o que de otra manera reconozca el poder del Congreso (y no del presidente del Senado) para contar los votos".

Chesebro y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentario. Un portavoz de Trump no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Mientras que otro abogado, John Eastman, descrito como Co-Conspirador 2 en la acusación, se convirtió en una figura clave que respaldó el plan y trabajó de manera más directa con Trump en ello, Chesebro fue uno de los arquitectos del mismo. Inicialmente, fue reclutado por la campaña de Trump en Wisconsin para ayudar con un desafío legal a los resultados allí.

Los fiscales siguen recopilando pruebas relacionadas con la investigación, incluso después de que se presentaran cargos contra Trump, según personas familiarizadas con el asunto. El año pasado, el comité de la Cámara de Representantes publicó correos electrónicos obtenidos por sus investigadores que mostraban que Chesebro había enviado copias de los dos memorandos mencionados anteriormente, uno del 18 de noviembre y otro del 9 de diciembre, a aliados en los estados que trabajaban en el plan de electores falsos.

Sin embargo, no adjuntó su memo del 6 de diciembre a esos mensajes, en el cual presentaba una idea más audaz: hacer que Pence asumiera "la posición de que es su poder y deber constitucional, en solitario, como presidente del Senado, abrir y contar los votos". Es decir, podría resolver la disputa sobre qué grupo de electores era válido al contar los electores alternativos a favor de Trump, incluso si Biden seguía siendo el ganador certificado en sus estados.

Chesebro, quien es descrito como Co-Conspirador 5 en la acusación pero no ha sido acusado por el fiscal especial, dirigió el segundo memorando a James R. Troupis, un abogado que estaba ayudando en los esfuerzos de la campaña de Trump para impugnar la victoria de Biden en Wisconsin.

Según la acusación, al día siguiente, el memorando de Chesebro llegó a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump.

De acuerdo con la acusación, Giuliani, quien es referido como Co-Conspirador 1, habló con alguien identificado únicamente como Co-Conspirador 6 acerca de encontrar abogados para ayudar en el esfuerzo en siete estados. Un correo electrónico revisado por el New York Times sugiere que este conspirador en particular podría ser Boris Epshteyn, un asesor estratégico de campaña para la campaña de Trump que recibía pago por consultoría política. Ese día, Epshteyn envió un correo electrónico a Giuliani recomendando abogados en esos siete estados.

Como había hecho en el memorando anterior, Chesebro citó escritos de Laurence H. Tribe, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, para respaldar su argumento de que los plazos y procedimientos en la Ley de Recuento Electoral son inconstitucionales y que los votos electorales estatales no necesitan finalizarse hasta la certificación del Congreso el 6 de enero. Chesebro había trabajado como asistente de investigación de Tribe mientras era estudiante de derecho y más tarde lo ayudó en su representación del vicepresidente Al Gore durante las elecciones de 2000.

Refiriéndose a su ex mentor como "un partidario clave de Biden y un crítico ferviente de Trump", Chesebro citó lo que describió como las opiniones legales de Tribe, junto con escritos de otros liberales, como posible material para una estrategia de mensajería. Escribió que sería "el colmo de la hipocresía que los demócratas se opongan al 6 de enero como la fecha límite real, o sugieran que Trump y Pence estarían haciendo algo particularmente controvertido".

Pero en un ensayo publicado el martes en el sitio web legal Just Security, Tribe afirmó que el memorando del 18 de noviembre de Chesebro "se basaba en una tergiversación grosera de mi trabajo académico".

En primer lugar, Chesebro citó una cláusula de un artículo de la revista de derecho escrito por Tribe sobre el caso Bush v. Gore como respaldo para la idea de que la única fecha límite legal real es el 6 de enero. Esto fue sacado de contexto, escribió Tribe, indicando que solo estaba discutiendo estrechamente "los detalles de la ley estatal de Florida". Chesebro, en cambio, dio a entender que estaba presentando "una proposición general sobre el poder de los estados para hacer lo que deseen independientemente de la Ley de Recuento Electoral y sin considerar los plazos establecidos por el Congreso", agregó Tribe.

Además, Chesebro citó un tratado constitucional en el cual Tribe escribió que un Congreso pasado no puede limitar las acciones de un Congreso posterior, lo cual Chesebro utilizó para respaldar su propuesta de que partes de la Ley de Recuento Electoral son inconstitucionales. Sin embargo, Tribe escribió que lo que quería decir es que el Congreso puede aprobar nueva legislación para cambiar tal ley.

La acusación también acusa a Trump y a sus co-conspiradores no acusados de actuar con engaño al reclutar a algunos de los electores fraudulentos. Esto incluyó decirles a algunos de ellos que sus votos por Trump se usarían solo si un fallo judicial otorgaba la victoria a Trump en su estado.

El memorando del 6 de diciembre se alinea con ese enfoque. Chesebro escribió que Pence podría contar los presuntos electores de Trump de un estado siempre y cuando hubiera una demanda pendiente que desafiara la victoria declarada de Biden en ese estado. Pero también propuso decir al público que los electores de Trump se estaban reuniendo el 14 de diciembre solo como precaución en caso de que "los tribunales (o las legislaturas estatales) llegaran a la conclusión más adelante de que Trump realmente ganó el estado".