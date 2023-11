Revela padre de Luis Díaz detalles de su secuestro

RT Noticias

Colombia.- La tan anhelada liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del reconocido futbolista colombiano Luis Díaz, se concretó finalmente este jueves, 12 días después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo secuestrara el pasado 28 de octubre en el departamento de La Guajira, en el extremo norte de Colombia.

Pese al feliz desenlace, la experiencia del profe 'Mane' Díaz, como es conocido por todos en Barrancas, la pequeña localidad donde vive y tiene una escuela de fútbol en la que entrena a niños y jóvenes, fue más allá de la privación de libertad. Según pudo saber la revista Semana, sus captores le robaron un anillo, una pulsera y una cadena, objetos todos de oro que no solo tenían valor económico, sino un significado sentimental profundo para el padre del deportista.

Además, los secuestradores, que se desplazaban en una motocicleta, lo dejaron caer durante la fuga, lo que le causó una inflamación en la pierna. Aunque la lesión no revestía gravedad, arrastró sus molestias mientras se vio obligado a montar a caballo y caminar largas distancias en una zona de cadenas montañosas, según relató el mismo Luis Manuel.

"Mucha cabalgata bastante dura, mucha montaña, bastante lluvia, demasiada plaga, no podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi 12 días sin dormir", cita sus palabras El Colombiano.

¿Se pagó el rescate?

La aparición de un carro de valores en medio de la caravana de vehículos de la ONU que posibilitó la liberación del secuestrado, cuya presencia allí—aseguran— fue una coincidencia, y la negativa del ELN a renunciar a las retenciones ilegales con las que se financia, se empezó a especular sobre pago de recompensa por la libertad de Luis Manuel Díaz.

Sin embargo, el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Fernán Giraldo, afirmó "no tener conocimiento" de que se hubiera pagado ninguna suma por la liberación del padre de 'Lucho' Díaz. Según explicó, lo que se hizo fue "crear las condiciones mediante un reposicionamiento de tropas que permitiría garantizar" la entrega del secuestrado, que también confirmó que no hubo ningún pago de rescate y dijo desconocer el motivo de su secuestro.

"La verdad, todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, porque entre ellos se decía que yo no tengo problemas familiares con nadie, nunca he tenido problemas", señaló Luis Manuel, agregando que "todos" lo conocen como "una persona luchadora, trabajadora, de esfuerzo, de sacrificio, con fe, con esperanza y con un futuro bien bonito".